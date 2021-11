Del Vaticano a la Fontana de Trevi: así fue el viaje de Samuel y Mariana por Roma

Samuel García y Mariana Rodríguez en la Fontana de Trevi (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Samuel García y Mariana Rodríguez tuvieron un viaje por el viejo continente. Como primera parada, estuvieron en Glasgow, Escocia, donde formaron parte de la Conferencia del Cambio Climático de la ONU (COP26), pero luego se siguieron de largo.

El anuncio de su visita a Roma lo hicieron momentos después de que Mariana Rodríguez decidiera cortarse el cabello en apoyo a un pequeño niño con cáncer en Nuevo León.

Según lo confirmó García Sepúlveda durante su conferencia de prensa matutina, el Vaticano los citó para realizar una visita al país, a las instalaciones y al propio Papa Francisco, pues supieron que Rodríguez se rapó y donó su cabello a un menor que padece esta enfermedad.

Sin embargo, el periodista Víctor Badillo confirmó para Reporte índigo que la Santa Sede no tenía ninguna reunión planeada, pero alguien pudo haberlo invitado a ya que las entradas a las audiencias públicas de los miércoles son gratuitas.

Su aventura comenzó con la visita al Vaticano, donde fueron ubicados en la segunda fila del Aula Pablo IV. Como un regalo, Samuel García entregó al Papa las playeras de los equipos Tigres y Rayados, una de ellas incluso firmada por los jugadores argentinos de la UANL.

“Le llevamos camisa de Tigres, Rayados, pero una de Tigres firmada por los tres argentinos: Nahuel (Guzmán), (Guido) Pizarro y se me va uno más”, se le escucha comentar en una de sus historias de Instagram.

En otro de los clips, pero subido esta vez por Mariana Rodríguez, puede verse al padre Alejandro, quien además de darles un recorrido por las instalaciones y contarles un poco de historia del lugar en el que estaban, los transportó él mismo desde la cancillería del Vaticano.

En la sala se encontraron con otros turistas mexicanos que portaban banderas del país, y quienes comenzaron a entonar “Cielito Lindo” mientras el Papa Francisco saludaba.

“Puede ser que alguien, cualquier persona, lo invitó para que acuda a las audiencias públicas de cada miércoles. Las entradas son gratuitas y has de solicitarlas antes de tu viaje a la Prefectura de la Casa Pontificia, pero no es una visita de Estado. No es una invitación del Vaticano” explicó un funcionario eclesiástico a Reporte índigo; sin embargo, Samuel García insistió en enseñar los boletos y llamarlo “una invitación.

Horas más tarde, dieron un pequeño paseo por las calles de Roma que los llevó hasta la llamada Fontana de Trevi, una monumental fuente construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi.

Es aquí donde surgió la costumbre de arrojar una moneda al estanque para asegurar que volverás una o muchas veces a la ciudad; pues el gobernador y Mariana no podían faltar a la tradición, así que grabaron u video arrojando su cambio.

El mandatario de Nuevo León y la influencer aprovecharon el viaje a la COP26 para visitar El Vaticano y algunas calles de Roma, en Italia (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Luego regresaron al hotel, y se pudo ver en las historias a Samuel García trabajando desde su computadora. Advirtió que por el momento estaba realizando sus tareas a distancia, pero volverá el jueves por la noche a su estado.

En una de las historias, la pareja porta un paraguas con la leyenda “Gran Meliá” mientras caminan bajo la lluvia, por lo que fue éste, el inmueble donde probablemente se quedaron a dormir durante la noche.

“Ya queremos regresarnos. En unas horas al aeropuerto y de regreso”, aseguró Samuel, y desde muy temprano se les pudo ver abordo de un avión, en el que Samuel García llevaba una sudadera y una gorra con el nuevo logo del Estado.

