Ricardo Monreal llamó a “no tener miedo a nada” ante críticas y descalificaciones

Ricardo Monreal llamó a “no tener miedo a nada” a pesar de las descalificaciones y críticas que le han realizado (Foto: Cuartocuro)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, llamó a “no tener miedo a nada” a pesar de las descalificaciones y críticas que le han realizado, al tiempo que aseguró que continuará trabajando para profundizar la vida democrática del país.

Lo anterior, luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está preparado para tener una mujer presidenta.

Por lo que, a través de su cuenta de Facebook, el senador realizó una transmisión en vivo donde expresó que se debe seguir luchando por mejorar al país, mientras que refrendó su compromiso en trabajar en el Senado para profundizar la vida democrática de México.

Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está preparado para tener una mujer presidenta (Foto: Twitter@ClaudiaShein)

“Hay que seguir luchando por un México mejor, por profundizar la vida democrática del país, no hay que tenerle miedo a nada. Hay que ser audaces, no importa que te cuestionen, te descalifiquen, te critiquen. Es normal (...) Ánimo, no hay que tenerle miedo. Sólo al miedo mismo hay que tenerle miedo, eso decía un presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, en la etapa más difícil de la Recesión”, declaró Monreal Ávila a sus seguidores en la red social.

Desde el Senado de la República, el coordinador de la bancada guinda indicó que prepara un libro sobre la historia del Senado, porque en el 2024 se cumplen 150 años de que se restableció este órgano legislativo.

Asimismo, comentó que este Día de Muertos lo aprovechó para escribir un artículo para un periódico extranjero sobre la sucesión presidencial, pues detalló que los días de asueto los utiliza para leer, escribir e interactuar con sus seguidores.

“Espero terminarlo hoy, no sé si pueda porque tengo muchas cosas que hacer, pero me gusta mucho escribir y leer; y estos días de asueto aparente, me gusta dedicarlos a eso y duro horas y horas”, explicó.

Monreal dijo estar confiado en que ganará “por la buena” la candidatura presidencial a la jefa de Gobierno y a Marcelo Ebrard (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Cabe destacar que Ricardo Monreal ha estado activo en sus redes sociales mientras avanza la carrera por la candidatura presidencial de Morena para el 2024, pues en la última semana asistió a la toma de protesta de varios gobernadores, se dejó ver en un juego de béisbol y ha dedicado su fin de semana a escribir una columna.

El pasado 30 de octubre, el senador de Morena se presentó a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya en Culiacán, Sinaloa, donde dijo estar confiado en que ganará “por la buena” la candidatura presidencial a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Durante una entrevista para el noticiero local Viva la Noticia, el morenista afirmó que llegó el momento de que algún ciudadano “al norte le toca tener un Presidente de la República”.

“Hasta ahora, con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo; y a Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de Gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos”, ahondó el legislador.

El morenista afirmó que llegó el momento de que algún ciudadano “al norte le toca tener un Presidente de la República” (Foto: Cuartoscuro)

Monreal Ávila señaló que una vez que se lance la convocatoria de Morena para la candidatura por la presidencia de la República se inscribirá, aunque consideró que la figura de las encuestas para elegir a candidatos ya está muy desgastada.

“Cuando venga la convocatoria de elección de candidato a la Presidencia de la República allí estaré puntualmente a la cita, como lo he afirmado abiertamente, sin tapujos y sin ninguna actitud de simulación o de tapadismo: voy a estar en la boleta, si Dios quiere”, sentenció.

