“Siempre estaré del lado de la UNAM”: Ricardo Monreal se pronunció ante críticas de AMLO

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, salió en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó durante su conferencia matutina, aunque dijo, no busca confrontarse con él.

En entrevista a medios de comunicación al finalizar la sesión en el Senado, el coordinador señaló que, si bien hay fallas en la Universidad, es más el trabajo valioso que ha realizado en beneficio del país.

Ante los señalamientos del mandatario federal sobre que la máxima casa de estudios se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales, Monreal Ávila indicó que él es egresado de la institución educativa, por lo que siempre se pondrá del lado de la UNAM, sin embargo, aseguró que respeta la opinión del jefe del Ejecutivo y en ningún caso busca la confrontación.

“Así es que no me voy a confrontar nunca con el presidente; es una opinión que respeto, respeto mucho, pero yo soy formado en la UNAM y siempre me podré del lado de la UNAM”

El morenista recordó que desde hace años imparte una maestría en la División de Estudios de Posgrados, por lo que le ha dado oportunidad de conocer a alumnos “brillantes con alto sentido social”.

Reiteró que no busca confrontarse con el presidente López Obrador, pues él ya explicó el sentido de sus palabras en su conferencia matutina del pasado jueves y de este viernes, “pero yo soy académico de la UNAM desde hace varios años, soy maestro de la maestría de la División de Estudios de Posgrado desde hace varios años y obviamente cuando termine en el Senado seguiré siendo maestro”.

Monreal Ávila manifestó que todas las instituciones “son perfectibles y no hay que mantenerlas intocadas”, por lo que sugirió que se revise el funcionamiento de la máxima casa de estudios.

Aunque, añadió, él no está en condiciones de revisar los problemas de la institución, como es el caso de su plan de estudios, “porque, como soy académico, no quiero faltarle al respeto a los maestros ni a los planes de estudio”; subrayó que no cuenta con los elementos para emitir un juicio negativo o positivo, “yo tengo libertad de cátedra en mis materias y me he topado, en mis clases, con mujeres y hombres brillantes, como alumnos muy dedicados y muy sensibles”.

“Si están mal, también hay que revisar su funcionamiento. Nada, nadie está ya en este momento, en esta cuarta transformación, intocado. Todo hay que analizarlo, y, por esa razón, pero como institución, es encomiable lo que ha hecho la UNAM a través de los años”

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, coincidió con el mandatario federal en que la Universidad se ha vuelto más individualista que colectiva en cuestión de trabajo de investigación.

“Yo lo he dicho en muchas ocasiones en diversos foros, a mí me parece que el trabajo de investigación a través de los esquemas de evaluación individual, ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa .

Agregó que, aunque es egresada de la máxima casa de estudios, tiene sus propias críticas a la Universidad, “al mismo tiempo que le hago un reconocimiento”.

Además, calificó de importante que se abra el debate sobre el trabajo académico en la institución y las diferencias económicas que existen entre los propios investigadores y docentes.

“Y también (revisemos) la diferencia que hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y uno que tiene un ingreso muy bajo, y eso creo que es muy importante en la reflexión de la autonomía universitaria para poder mejorar y poder estar al servicio del pueblo, que finalmente es la labor de las universidades públicas”, argumentó.

