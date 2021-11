Ricardo Monreal aseguró victoria presidencial sobre Sheinbaum y Ebrard en 2024

Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los nombres que más han sonado para relevar a AMLO por parte de la 4T (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a punto de cumplir tres años como presidente de la República. Entre críticas, aspiraciones y deseos, su mandato se ha dado con varios tropiezos, los cuales provocaron que la sucesión en 2024 sea un tema del cual se hable con tanta anticipación.

Varios son los nombres que de los partidos de oposición han surgido para desbancarlo de Palacio Nacional: Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Samuel García y hasta la propia Lilly Téllez. No obstante, personajes afines a la Cuarta Transformación (4T), fieles al mandatario, también se han posicionado al respecto.

Tres han sido las personas que más han resonado durante las últimas semanas: Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (y que llevaría la delantera); Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Ricardo Monreal, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Este último es quien en más ocasiones se ha manifestado respecto a sus posibilidades como próximo presidente, y este domingo no fue la excepción, ya que aseguró con fortaleza que vencerá a sus más cercanos competidores, a pesar de que, hasta el momento, no existe ninguna encuesta o actividad electoral dentro del partido guinda.

Monreal señaló que ganará "a la buena" la candidatura para 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Fue durante una entrevista para el noticiero Viva la Noticia de Sinaloa, donde afirmó que llegó el momento de que algún ciudadano “al norte le toca tener un Presidente de la República”.

“Hasta ahora, con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo; y a Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de Gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos”, ahondó el legislador.

Asimismo, mencionó que el último mandatario de esta parte del territorio nacional fue Carlos Salinas de Gortari, aunque “su vida se hizo en el centro, en la Ciudad de México, su padre había sido del norte”. Por ello, se anotó como el próximo norteño en llegar a ser el próximo jefe de estado.

Ahora sí hay un auténtico norteño: yo soy de Zacatecas y somos parte del norte

El legislador morenista destacó que su nombre estará escrito en la boleta de las próximas elecciones presidenciales (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Sobre el método de selección del próximo candidato morenista a la presidencia en 20224, Monreal prefiere que se realice mediante una elección interna y no por encuesta, esto con el objetivo de buscar la unión y evitar la ruptura al interior de la fuerza política que intenta presidir.

“Elecciones primarias que puedan empujar la unidad, elecciones primarias que no nos dividan, que nos unan, que no nos excluyan, que nos incluyan, que no haya ruptura, sino que haya incorporación de todos a este proceso del 24″, puntualizó.

Finalmente, resaltó que sí buscará integrarse a la contienda contra Sheinbaum y Ebrard para ganarles “a la buena” la posibilidad de escribir su nombre en la boleta electoral que los ciudadanos utilizarán en tres años para elegir al próximo presidente.

“Cuando venga la convocatoria de elección de candidato a la Presidencia de la República allí estaré puntualmente a la cita, como lo he afirmado abiertamente, sin tapujos y sin ninguna actitud de simulación o de tapadismo: voy a estar en la boleta, si Dios quiere”, sentenció Ricardo Monreal.

