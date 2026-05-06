México

El milenario tesoro maya que descubrieron en Yucatán: INAH lo preserva para evitar que desaparezca por completo

La estructura cuadrangular podría haber servido para realizar rituales de carácter religioso

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Excavación arqueológica mostrando un conjunto de rocas dispuestas en el suelo y tierra. Una pequeña pizarra blanca con texto y una flecha indicadora roja se ven en el centro
Una estructura arquitectónica maya, parte de una unidad residencial con posible uso ritual, fue hallada en Yucatán durante el proyecto del Tren Maya, datando de hace más de mil cien años. (INAH)

Un milenario tesoro maya fue descubierto durante el proyecto de salvamento en la ruta del Tren Maya y ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo preserva para evitar que desaparezca por completo.

Se trata de una estructura arquitectónica que formó parte de una unidad residencial habitada hace más de mil 100 años en Yucatán.

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Los investigadores creen que en dicha estructura pudieron celebrarse rituales de carácter religioso, según explicó el instituto en un comunicado.

“Preservar esta posible estructura ritual maya significa cuidar una memoria que pertenece a todas y todos, fortalecer el derecho a la identidad y reconocer que el patrimonio no solo resguarda vestigios del pasado: también sostiene conocimiento, pertenencia y continuidad cultural para las generaciones presentes y futuras”, destacó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

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Por su parte, Susana Echeverría, coordinadora de los trabajos arqueológicos en el frente 1, comentó que el proyecto ha permitido tener una visión más amplia sobre los asentamientos al noroeste de Yucatán, un corredor de aproximadamente 50 kilómetros al poniente de la ciudad de Mérida.

Imagen aérea muestra ruinas arqueológicas con muros de piedras claras y oscuras formando estructuras cuadradas y curvas sobre un terreno terroso
Vista aérea de la estructura arquitectónica cuadrangular de seis metros por lado que expertos de INAH consideran que formaba parte de rituales mayas en la localidad (INAH)

El hallazgo de una ofrenda compuesta por una vasija y un sartal de cuentas de concha y piedra verde, recuperada en una de las casas, permitió a los especialistas situar la ocupación del sitio en el periodo Clásico (400-750 d.C.). Esta ofrenda representa uno de los elementos más reveladores para la datación del asentamiento.

El equipo de exploración encontró una estructura cuadrangular de seis metros por lado, descrita por el arqueólogo José Luis Díaz Cruz. Esta edificación se distingue de las viviendas circundantes por contar con tres niveles superpuestos y una banqueta adosada orientada al sur, lo que ofrecía una vista al conjunto residencial. En el segundo cuerpo, un muro indica que existió una pequeña habitación en la parte superior, hecha con materiales perecederos.

Al centro de esta estructura se localizó un “panucho”, es decir, un disco pequeño de caliza utilizado como tapa lateral para un jobón, especie de tronco ahuecado que funcionaba como colmena. Hacia el sur del área, el equipo observó un arreglo de tres piedras planas. La fotogrametría evidenció una cavidad tallada en la roca madre a 80 centímetros de profundidad, aunque en ella no se hallaron materiales adicionales.

Disco de caliza redondo con tres protuberancias visibles, parcialmente enterrado entre rocas irregulares y tierra oscura, con un pequeño objeto rojo al lado
Este "panucho", un disco de caliza maya que servía como tapa para colmenas, fue hallado por arqueólogos del INAH en una milenaria estructura residencial de Yucatán. (INAH)

Funciones rituales y preservación

Sobre el posible uso de la estructura, la arqueóloga Echeverría Castillo propuso: “Debió destinarse a funciones relacionadas con la ideología y las creencias del grupo que ahí habitó”, sugiriendo su preservación mediante recubrimiento con geotextil en el camino de servicio.

La especialista relacionó este descubrimiento con asentamientos contemporáneos de características similares, registrados en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, en la carretera a Sierra Papacal. Allí, estructuras pequeñas y circulares dentro de basamentos cuadrangulares fueron identificadas como probables altares.

Vista aérea de un sitio arqueológico en excavación con estructuras de piedra mayas desenterradas, rodeado de árboles y con varios arqueólogos trabajando
Un equipo de arqueólogos del INAH excava un sitio maya ancestral, parte de una unidad residencial y posible centro ceremonial, hallado durante el proyecto del Tren Maya en Yucatán. (INAH)

La misma investigadora expuso una hipótesis sobre la función de estos sitios: “La propuesta es que estos sitios, a los que se sumaría el recién explorado, estarían vinculados con el sitio comercial de Chunchucmil, el cual conectaba la costa, donde se obtenía sal y pescado, con asentamientos menores que ocuparon la planicie norteña y, a su vez, con sitios rectores como Oxkintok”.

Vista aérea de una excavación arqueológica mostrando una estructura de piedra cuadrada con un diseño circular interno, rodeada de tierra y rocas dispersas
Una vista aérea muestra una estructura cuadrangular maya de más de mil cien años, posiblemente utilizada para rituales (INAH)

El hallazgo y conservación del tesoro fueron posibles gracias al Proyecto de Salvamento Arqueológico del Libramiento Ferroviario a Terminal Multimodal Progreso y también gracias al acompañamiento que INAH realiza en la construcción del servicio ferroviario de carga del Tren Maya, que correrá entre las poblaciones de Poxilá y Paraíso, al sur de Progreso.

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