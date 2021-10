Ricardo Monreal quiere candidatura presidencial en 2024 pese al apoyo de AMLO a Sheinbaum: “Voy a ganarles a la buena”

A Ricardo Monreal tampoco le preocupa la oposición del PRI-PAN-PRD (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra apenas a la mitad del camino, varios son los nombres que han surgido para ser el relevo en la silla presidencial tras las elecciones de 2024.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, son los que han adelantado la carrera para postularse en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante los últimos días, quien tomó la “delantera” fue Sheinbaum, pues durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Tláhuac, López Obrador alzó la mano y señaló a la ex académica como señal para otorgarle el completo reconocimiento de esta acción.

Sin importar este respaldo directo, que algunos aseguraron se trataba del nuevo “dedazo” desde Palacio Nacional, Monreal detalló que le ganará a ambos y se posicionará como el candidato de Morena para ser el próximo presidente de México.

Durante los últimos días, el apoyo de AMLO hacia Sheinbaum ha sido más que evidente (Foto: Cuartoscuro)

Luego de asistir a la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como nuevo gobernador de Michoacán, el senador otorgó un tiempo a la prensa para asegurar que participará en el proceso interno del partido guinda para ganar “a la buena” su nombre en la boleta electoral.

“Voy a participar en el proceso interno (...) Voy a ganarles a la buena adentro de Morena, voy a ser candidato y después Presidente de la República, porque estoy preparado para eso”, aseguró Monreal.

Al ser cuestionado sobre el respaldo que AMLO ha demostrado a favor de Sheinbaum Pardo, Monreal dijo no estar preocupado, pues mencionó que nunca ha sido la persona favorita de quienes gobiernan.

“No hay problema, les vamos a ganar a la buena. Es una cosa normal se ven muy bien pero nosotros vamos a seguir. Estamos acostumbrados a la adversidad, nunca hemos sido favoritos de quienes gobiernan”, declaró.

A pregunta expresa sobre si buscará ser el próximo jefe de gobierno capitalino, sentenció que no se conformará con otro puesto político que no sea la silla presidencial, ni buscará un cambio de partido para llegar a su objetivo.

“Sólo tengo una aspiración: es ir de candidato a la presidencia y luego ganar la presidencia. Si no hay oportunidad con Morena, voy a ir por Morena”, dijo.

El único objetivo de Monreal es la presidencia. No buscará ser jefe de gobierno de la CDMX (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

La oposición no es un tema que obstaculice su búsqueda de ser el próximo mandatario, ya que consideró “normal” a las coaliciones, como la del PRI-PAN-PRD, para frenar la Cuarta Transformación (4T) que propusieron Morena y el presidente desde su llegada a lo más alto de la política mexicana.

“No nos preocupa ningún opositor, ni tampoco el que se constituya un bloque opositor, porque tenemos capacidad y talento para enfrentarlo y para ganar”, sentenció.

Finalmente, un tema obligado a reconocer fueron las fisuras evidentes dentro del partido fundado por AMLO en 2011, mismas que han quedado claras en redes sociales o en actos dentro del partido, como aquella ocasión cuando Mario Delgado fue abucheado por la propia militancia durante el evento denominado “3 años de la victoria del pueblo”, realizado en el Auditorio Nacional.

“Si hay reglas claras, si no hay exclusión, si no hay imposición, si hay apertura, no tiene por qué perder Morena”, sentenció Monreal.

