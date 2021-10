Monreal, Sheinbaum y Ebrard: qué dicen sobre el proceso para elegir al candidato de Morena en 2024

El presidente comentó que no tiene ningún preferido, ni preferida, para el candidato presidencial (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Durante su conferencia matutina del pasado 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que no tiene un candidato predilecto para las elecciones de 2024. Ante ello, Claudia Sheinbaum, Ricard Monreal y Marcelo Ebrard, quienes han figurado entre los posibles nombres que aparecerán en la boleta electoral, han reaccionado a las declaraciones del Jefe del Ejecutivo.

“No tengo ningún preferido, a ninguna preferida para la candidatura presidencial de 2024″, aseveró el presidente. Asimismo indicó que la persona que represente a Morena en 2024 será elegido mediante una encuesta. “La gente está muy despierta, se hace una encuesta, dos o tres y se ve quién es quién y se resuelve el problema. Ese es el método que yo considero más conveniente”.

El Jefe del Ejecutivo señaló que se escogerá al candidato de Morena mediante encuesta (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México respaldó la decisión del presidente sobre la realización de encuestas para seleccionar al candidato presidencial. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que este medio de elección está establecido en los estatutos del partido, además de que es una medida que se ha utilizado desde antes de que Morena existiera.

“Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena, está por los estatutos, es algo con lo que concuerdo, pero además, el Presidente de la República siempre lo ha mantenido inclusive previamente a que existiera Morena, es algo que inclusive está en los estatutos y me parece un método adecuado”, indicó la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno apoyó al Jefe del Ejecutivo para la elección del candidato presidencial (Foto: Gobierno CDMX)

“En el caso de las encuestas pues sencillamente no hay otra manera mas que lo que opina, es una representación de lo que opina el pueblo en ese momento, entonces es un buen método y ya habrá tiempo también para eso”, añadió.

Asimismo, Sheinbaum insistió que el tema de la Presidencia se definirá en su momento.

A pesar de que Sheinbaum apoyó la decisión del Jefe del Ejecutivo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, mencionó que se debe de cambiar el método de encuesta propuesto por el presidente.

Monreal no apoya la decisión del presidente (Foto: Cuartoscuro)

“No, yo no he declinado, yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero es tiempo pasado, pero no he declinado, voy a luchar y a la buena puedo ganar, a la buena, en Morena y con Morena, sin que genere ninguna crispación”, comentó.

Monreal indicó que es necesario la profundización de la vida democrática de Morena a través de métodos de elección distintos a la encuesta, pues declaró, se deben de buscar instrumentos distintos que den confianza a los simpatizantes y militantes del partido.

“Vamos a ver más adelante, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas, yo creo que a nadie ofendo si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena para el beneficio del país. Hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos”, expuso Monreal.

Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal recientemente se juntaron en el interior del Senado (Foto: Twitter / @SRE_mx)

Recientemente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó sus intenciones para contender por la Presidencia en 2024.

“Yo voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. Faltan mucho, faltan dos años todavía”, externó en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El canciller recalcó que participará de acuerdo con las normas de Morena

“Pienso definitivamente participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena y ya nos dirán cómo va a ser el proceso, no dudes de eso. Tiene que haber condiciones de competencia, porque de otra manera sería difícil, tiene que ser algo justo, creíble confiable”, aseveró.

