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Tarjeta Binnibus 2026 para personas con discapacidad: requisitos y cómo solicitarla

El sistema BinniBus en Oaxaca lanza la tarjeta electrónica 2026 para personas con discapacidad, una credencial que permite acceder a tarifas preferenciales en el transporte público

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Un conductor de autobús ayuda a un hombre en silla de ruedas a subir a un autobús rojo Binnibus por una rampa en una parada de Oaxaca. Varias personas esperan cerca.
La tarjeta BinniBus 2026 otorga tarifas preferenciales a personas con discapacidad en el transporte público de Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema BinniBus en Oaxaca ahora cuenta con cuatro tipos de tarjeta electrónica, cada una orientada a un sector específico de usuarios del transporte público.

Estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y el público general pueden elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad diaria.

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Dentro de este esquema, la tarjeta para personas con discapacidad destaca como una de las opciones disponibles. Este grupo puede acceder a un proceso de registro propio, pensado para facilitar su integración al sistema y asegurar una experiencia de uso accesible y eficiente.

Documentación necesaria para solicitar la tarjeta para personas con discapacidad

Para tramitar la tarjeta dirigida a personas con discapacidad, es indispensable reunir algunos documentos básicos. Las autoridades solicitan:

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  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante que acredite la discapacidad

Ambos deben estar digitalizados en formato PDF para ser cargados al momento del registro en línea.

Cuando el solicitante es menor de edad, se requiere además de los documentos mencionados:

  • CURP con código QR del menor
  • Identificación del padre, madre o tutor legal
  • Comprobante de domicilio actualizado

Esta documentación adicional busca verificar la representación legal y la residencia del menor beneficiario.

El proceso está diseñado para resguardar los datos personales y evitar trámites excesivos.

En la mayoría de los casos, ya no se exige la presentación de la CURP ni la credencial de elector a los solicitantes adultos, salvo que se trate de adultos mayores, quienes podrían recibir alguna solicitud adicional para comprobar su identidad.

Tarjeta de prepago blanca de BinnIBus de Oaxaca con logos del gobierno, el nombre de la tarjeta en colores vibrantes, y la frase 'Movilidad para el Bienestar'
La nueva Tarjeta de Prepago BinnIBus, promovida por la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, facilitará el acceso al transporte público en la región. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Proceso paso a paso para solicitar la tarjeta

El trámite para obtener la tarjeta BinniBus para personas con discapacidad inicia con un pre-registro en línea, disponible desde el lunes 4 hasta el domingo 24 de mayo en el sitio oficial.

Al ingresar, el solicitante debe rellenar el formulario con sus datos personales, seleccionar la modalidad correspondiente y adjuntar los documentos requeridos en PDF.

Después de completar el registro digital, el sistema envía un número de folio al correo electrónico proporcionado. Este número será necesario para la entrega posterior de la tarjeta física.

Quienes prefieran un proceso presencial pueden acudir a los módulos instalados en estaciones principales del BinniBus, donde el personal brinda asistencia para completar el trámite.

Estos módulos presenciales están disponibles exclusivamente para adultos mayores y personas con discapacidad que requieran orientación personalizada.En estos puntos deben presentar los documentos impresos y, si es posible, una dirección de correo electrónico.

A partir del 25 de mayo, los beneficiarios podrán acudir con su número de folio e identificación a los módulos de entrega para recoger la tarjeta física.

Si realizaron el trámite en modalidad presencial, recibirán indicaciones sobre la fecha y el lugar de entrega para asegurar una atención adecuada y personalizada.

Tarifas y costo de la tarjeta

El costo de la tarjeta BinniBus es de 50 pesos mexicanos, monto que será reembolsado como saldo inicial para utilizar en viajes.

A partir del 1 de junio de 2026, la tarjeta será obligatoria para acceder a tarifas preferenciales y descuentos.

La tarifa general con tarjeta es de 8 pesos mexicanos por viaje, mientras que quienes opten por el pago en efectivo deberán cubrir 10 pesos mexicanos.

Los estudiantes y adultos mayores acceden a una tarifa social de 4 pesos mexicanos al validar su tarjeta en el sistema.

En el caso de las personas con discapacidad, el acceso es completamente gratuito, sin necesidad de realizar ningún pago al abordar el transporte.

De esta manera, el sistema busca fomentar la equidad y la inclusión en la movilidad urbana, permitiendo que este grupo viaje sin costo alguno.

Un autobús rojo Binnibus está en una parada mientras un grupo de personas espera para abordar. Se ven letreros con 'Oaxaca' y 'Yuroo Viguera'.
La tarjeta del BinniBus es válida en las 35 rutas que integran el sistema de transporte en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarjeta BinniBus está diseñada para expandirse a otras regiones del estado, por lo que no es requisito residir en la capital para solicitarla.

Con este enfoque, Oaxaca se suma a la tendencia global de modernización del transporte urbano, priorizando la inclusión y la equidad para todos los sectores de la sociedad.

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