“Decidimos respaldar al presidente”: Ricardo Monreal celebró la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022

El líder del Grupo Parlamentario de Morena señaló que decidieron respaldar la decisión de AMLO(Foto: Cuartoscuro)

El líder del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, compartió un video a través de redes sociales en donde se le ve acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez, en el que ambos celebraban la aprobación, en lo general y en lo particular, de la Miscelánea Fiscal de 2022.

En dicho contenido multimedia, Monreal señaló que respaldaron la decisión del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de un debate ejemplar libre de violencia.

“Hemos concluido un debate histórico, un debate muy bien conducido por nuestra presidenta, la senadora Olga Sánchez Cordero. Se permitió un debate libre, un debate respetuoso, no hubo violencia, las calles están libres no hay tanquetas, no hay soldados rodeando el Congreso, no hay helicópteros, fue un debate de pares en el Senado. Los Senadores de la mayoría Morena, PT, PES y Verde decidimos respaldar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con los instrumentos financieros y económicos más importantes”, externó Monreal en el video que compartió a través de su cuenta oficial de Twitter.

(Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Monreal comentó que dicha decisión se pensó con el fin de reactivar la economía del país después de la crisis sanitaria por COVID-19 que afectó a todo el mundo. Por su parte, Sánchez Cordero agradeció al coordinador de Morena en el Senado.

“Definitivamente fue una sesión de muchas horas, de muchísimas horas, pero que hemos llegado a un puesto seguro y estamos apoyando la política económica del señor presidente de la República, la política financiera, y la política para hacer de México, y detonar en México, el desarrollo. Y hacer de México un país grandioso”, comentó la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con 67 votos a favor, 47 en contra y una abstención, el Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que avala la Miscelánea Fiscal 2022 enviada por el Jefe del Ejecutivo. Esta entrará en rigor el próximo 1 de enero del siguiente año.

Sánchez Cordero espera que con la aprobación de la Miscelánea Fiscal, México sea un país extraordinario (Foto: EFE/José Pazos/Archivo)

Con ella se reformarán diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESP), Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación.

Uno de los artículos más discutidos fue el 151 de la Ley para Donativos Deducibles de Personas Físicas, el cual limita hasta un 15% del total de los ingresos anuales de una persona física.

Antes los donativos a organizaciones autorizadas tenían un límite de 7% de los ingresos acumulables, pero ahora estarían integrados en el límite global de las deducciones.

Otro de los temas que más polémica ha generado entre la opinión pública, fue el de la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para que las y los mayores de 18 años sean incluidos en la lista de personas obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el fin de impulsar la cultura tributaria entre los jóvenes y para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Los jóvenes no tendrán que declarar ante el SAT (Foto: Twitter @Mx_Diputados)

Sin embargo, aclara el proyecto, esto no implicará que estén obligadas a presentar declaraciones, por lo que el alta ante al Servicio de Administración Tributaria (SAT) será “sin obligaciones”, hasta que se incorporen a alguna actividad económica.

Además, el dictamen prevé disminución de la tasa del IVA del 16 al 0 por ciento a las toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual; reduce también con la misma tasa impositiva los alimentos para animales y productos agrícolas y ganaderos.

SEGUIR LEYENDO: