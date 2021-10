“La Zona Rosa no es Las Vegas”: Sheinbaum criticó el proyecto turístico de Sandra Cuevas

Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es inviable el proyecto de corredor turístico-tecnológico que quiere hacer en la Zona Rosa la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Este sábado la mandataria morenista señaló que la CDMX es una capital cultural y no Las Vegas. Y es que el proyecto de la abanderada de “Va por México” (PRI-PAN-PRD) es similar a la atracción Fremont Street Experience instalada en dicha ciudad de Nevada, Estados Unidos.

Así lo dijo este durante su gira por la ciudad de Guanajuato, donde fue invitada especial en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino: “No, pues se quiere traer a Las Vegas a la Ciudad y yo creo que la Ciudad es más rica que eso”.

Al ser cuestionada si los 300 millones de pesos que se piensa invertir en ese proyecto servirían para aplicarse en otras cosas más necesarias para la capital, Sheinbaum explicó que no tiene nada en contra de Las Vegas, que tiene otro tipo de turismo, pero es innecesario discutirlo porque a Cuevas le sería muy difícil conseguir los permisos necesarios.

“No voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir, que yo creo que no son para la Zona Rosa, pues la Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es la capital cultural de América. No porque tenga nada contra Las Vegas, tiene su gusto, su propio turismo, pero creo que es innecesario discutirlo”