“Brillante alumna de AMLO”: el elogio de Layda Sansores a Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, elogió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su trabajo durante la vacunación contra coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria celebró la visita de su compañera de Morena al estado y la describió como la “brillante alumna” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, destacó que Sheinbaum fue la primera en alcanzar la meta del 100% de vacunación contra COVID-19 a mayores de 18 años.

De igual manera, durante la conferencia de prensa del pasado viernes, Layda expresó emoción por reunirse con el presidente siendo ya gobernadora. Además, se comprometió a seguir trabajando por la entidad para lograr mantener los resultados de seguridad obtenidos recientemente.

“Darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo, hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos olbliga a trabajar porque es posible el desarrololo. Gacias, presidente, es la primera vez que lo veo aquí usted como presidente y yo como gobernadora, no puedo evitar la emoción, sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder. Vamos a seguir cumpliendo con tu ley, no mentir, no robar, siempre la verdad”