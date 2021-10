Tundieron en redes a Sandra Cuevas por proyecto en Zona Rosa: “¿A quién le consultó?”

Los usuarios de redes sociales manifestaron su rechazo al próximo proyecto en la colonia Juárez (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó el proyecto de un corredor turístico en la Zona Rosa de la colonia Juárez, el cual tendría como objetivo reactivar la economía local, pues se busca beneficiar a los más de 700 comercios aledaños.

A pesar de la magnitud del proyecto, usuarios de redes sociales manifestaron su descontento con el plan, pues afirmaron que los vecinos no fueron consultados, señalaron opacidades en la adjudicación de la obra, y criticaron que se le dé prioridad a obras de este tipo sobre problemáticas en la misma colonia, además de que varios expresaron su rechazo por la estética de la misma.

El rasgo característico de la remodelación será un domo que atravesará la calle completa, el cual será recubierto en su interior por pantallas led y luces, además de una tirolesa a gran altura, algo muy similar a lo que se encuentra en la calle Fremont, de Las Vegas, lugar en el cual se le ha visto a la alcaldesa.

Algunos de los mensajes que contestaron al tuit, en el cual Sandra Cuevas reveló los detalles del proyecto, se quejaron de la presunta privatización del espacio público que pudiera resultar de la obra: “¿A quién le consultaron? primero pregunten a los vecinos y colonia aledañas si quieren que se privaticen los espacios públicos. Corrupta”, afirmó un usuario.

El proyecto contaría con un gran domo iluminado por leds (Foto: Captura de pantalla)

Otro usuario más señaló que no se llevó a cabo una consulta para la obra de gran impacto, como sí se ha hecho en otros proyectos; el ejemplo más claro es la próxima construcción de un centro comercial a las afueras del Estadio Azteca, en la cual la empresa constructora se encuentra entablando un diálogo con los vecinos desde hace semanas para conocer sus problemáticas y peticiones.

“Sandra Cuevas quiere hacer un corredor turístico en la Zona Rosa, como en Las Vegas. Sandra no toma en cuenta a los habitantes de la Colonia Juárez. Pero a las empresas corruptas si. Ella se embolsará millones de pesos”, tuiteó un cibernauta.

Varios de los señalamientos en contra de la alcaldesa y del proyecto contaron con el característico humor de las redes sociales, pues algunos internautas dieron su opinión con memes y mensajes cómicos:

“Como por qué quisiera uno ver la Erotika Love Store o el McDonald’s desde las alturas en la tirolesa”, se pudo leer en un tuit, “Te van a corretear las morras de los bares en la tirolesa para decirte a cuánto tienen la cubeta”, dijo otra usuaria y “La Cuauhtémoc: necesitamos agua; Sandra Cuevas: ah, que necesitan leds”, escribió una más.

La alcaldesa ha sido duramente criticada en diversas ocasiones a pesar de que sólo lleva semanas en el puesto (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

Asimismo, una persona recordó una frase del conocido escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia para ilustrar su argumento: “Decía Ibargüengoitia que en México había quienes confundían ‘lo grandote con lo grandioso’. Veo el proyecto de Sandra Cuevas para la Zona Rosa y no dejo de pensar en su vigencia”.

Mientras que otro recordó la frase que la alcaldesa dijo en una entrevista hace unos meses, en la cual afirmó: “A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres, y porque fui pobre voy a darles las herramientas para que lleguen a donde quieran”, sentencia que se utilizó para diversas bromas y memes.

El proyecto está planeado para tener un costo de 300 millones de pesos, de los cuales la mitad sería otorgada por el gobierno de la Ciudad de México, los trabajos comenzarán en noviembre de este año y sería inaugurado para el 14 de febrero del 2022.

