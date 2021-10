Sheinbaum ¿en campaña presidenciable?

(Foto: Twitter@ClaudiaShein)

Hoy por la mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales un video en el que anunciaba el viaje que haría al Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, evento en el que la Ciudad de México será invitada de honor.

Así mismo informó que asistirá a las tomas de protestas de las gobernadoras de Baja California y Colima, Marina del Pilar Ávila e Indira Vizcaíno Silva, además habló sobre la importancia que tiene para ella el ver a mujeres fuertes representantes de la 4ta transformación en cargos políticos.

A lo largo de los últimos días la jefa de gobierno de la ciudad de México ha realizado viajes al interior de la república, siendo Campeche el último de los estados que ha visitado, lugar donde informó sobre los avances de la campaña de vacunación en la Ciudad de México.

Del mismo modo, la jefa de gobierno se ha visto presente en otros estados como Guerrero, durante la toma de protesta de Evelyn Salgado, lugar donde se pudo escuchar al senador, Ricardo Monreal decirle “ yo te busco, dime tú cuando nos vemos”, luego de haber sido mencionados en la mañanera como posibles sucesores a presidencia por parte del partido morenista.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló a inicios de julio sobre las posibles personas que podrían ser candidatos en las próximas elecciones presidenciales.

“Va a ser el pueblo que va a decidir, el flanco progresista liberal hay muchísimos, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional”, afirmó el mandatario.

A diferencia de Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad Casaubón, ha sido mayormente visto en medios de comunicación a lo largo de la república, esto debido a su extenso trabajo en las relaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la pandemia con el motivo de conseguir vacunas para la población mexicana, no obstante, las visitas que la jefa de gobierno ha hecho en estas semanas pueden ser un apoyo para darse a conocer más allá de la capital del país.

Foto: Presidencia de México

De igual forma, en los últimos días la postura de la jefa de gobierno sobre la polémica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido bastante afín a la que el presidente de la república ha tenido.

“No se nos debe olvidar que se quiso privatizar a la UNAM durante el neoliberalismo, se quiso elitizar (...) en el 86 fui parte de un movimiento estudiantil que se opuso a las reformas del rector Carpizo, que consistían en elevar las cuotas”, comentó

A diferencia de esto, Ricardo Monreal, otro de los posibles candidatos a presidencia mostró una postura distinta a la del mandatario y la jefa de gobierno.

“Así es que no me voy a confrontar nunca con el presidente; es una opinión que respeto, respeto mucho, pero yo soy formado en la UNAM y siempre me podré del lado de la UNAM”, señaló.

Aunado a esto, el día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el diseño para las boletas que se usarán en la consulta de revocación de mandato del presidente de México, a pesar de que a la fecha no se sabe que tendencia tendrá el resultado de este ejercicio electoral, en caso de desfavorecer al mandatario podríamos ver las elecciones a presidencia más cercanas de lo esperado.





Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

