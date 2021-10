“Hagan caso omiso”: Gobernador de Durango reportó que intentaron hackear su WhatsApp

José Rosas Aispuro denunció que intentaron hackear su número de WhatsApp (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, denunció que intentaron hackear su número de WhatsApp, por lo que pidió hacer caso omiso a cualquier mensaje que pudieran recibir de ese teléfono durante el día.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que la mañana de este jueves 28 de octubre intentaron robar su cuenta de la aplicación de mensajería.

En la publicación, Rosas Aispuro pidió a sus contactos hacer caso omiso a cualquier mensaje que reciban desde su número de teléfono, esto, como medida preventiva ante cualquier intento de fraude.

“Como ha sucedido con otros gobernadores, este día he recibido varios intentos de hackeo o de vulnerar mi #WhatsApp Como medida preventiva les pido a todos los que tengan mi número de contacto, hagan caso omiso de cualquier mensaje que provenga de el en estos momentos”

Rosas Aispuro pidió a sus contactos hacer caso omiso a cualquier mensaje que reciban desde su número de teléfono (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

Hasta el momento, el mandatario estatal no ha dado más información respecto al tema o sobre las acciones legales que pueda tomar por dicha violación a la privacidad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un hackeo en redes sociales, pues otros gobernadores como el de Morelos, así como la gobernadora de Guerrero y el mandatario de Tamaulipas, han reportado la intervención en sus teléfonos celulares o a su WhatsApp.

El 15 de octubre, el ex futbolista del América y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, alertó en sus redes sociales que su WhatsApp había sido hackeado ”con fines de extorsión”, y advirtió a sus contactos no hacer caso de los mensajes que puedan recibir. En su momento, el mandatario estatal no especificó si presentó la denuncia correspondiente.

“Como medida de precaución les comento que mi WhatsApp fue vulnerado y usurpado para fines de extorsión. Quien cuente con mi contacto hagan caso omiso de cualquier mensaje a mi nombre que pudieran recibir”, escribió en sus redes sociales.

El gobernador de Tamaulipas denunció que su número de WhatsApp fue hackeado (Foto: Twitter/@fgcabezadevaca)

Un día después, el sábado 16 de octubre, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, denunció que su número de WhatsApp fue hackeado, por lo que pidió hacer caso omiso a cualquier mensaje que pudieran recibir de ese teléfono.

“Amigas y amigos les informo que mi whatsapp fue hackeado, por lo que les pido hagan caso omiso a cualquier mensaje que reciban del número 834 247 7000 ya que no se trata de mi persona”.

El 22 de octubre el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dio a conocer en su cuenta de Twitter que su teléfono celular fue hackeado, por lo que el mandatario chiapaneco pidió a su familia, amistades y contactos, hacer caso omiso de cualquier mensaje que reciban desde su número telefónico.

En su tuit, Escandón agregó que tomó las acciones correspondientes para investigar los hechos que calificó como lamentables.

Evelyn Salgado informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, presuntamente con fines de extorsión (Foto: Facebook Evelyn Salgado Pineda)

Poco después, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que con el apoyo de la Policía Cibernética adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), inició las investigaciones al respecto para fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables del hackeo al equipo celular del gobernador.

Mientras que Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, informó ese mismo día que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, presuntamente con fines de extorsión.

“Les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada para fines de extorsión. Les pido que hagan caso omiso a cualquier mensaje a mi nombre que pudiera recibir o hayan recibido durante la madrugada de este viernes solicitando alguna cantidad de dinero”, escribió en su redes sociales la mandataria.

