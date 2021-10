“Hagan caso omiso”: García Cabeza de Vaca reportó que hackearon su WhatsApp

Cabeza de Vaca denunció que su número de WhatsApp fue hackeado (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, denunció que su número de WhatsApp fue hackeado, por lo que pidió hacer caso omiso a cualquier mensaje que pudieran recibir de ese teléfono.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que la mañana de este sábado 16 de octubre robaron su cuenta de la aplicación de mensajería con el número telefónico 834 247 7000.

“Amigas y amigos les informo que mi whatsapp fue hackeado, por lo que les pido hagan caso omiso a cualquier mensaje que reciban del número 834 247 7000 ya que no se trata de mi persona”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios aprovecharon para responder con humor al mensaje del gobernador.

El mandatario estatal informó que la mañana de este sábado 16 de octubre robaron su cuenta de WhatsApp (Foto: Twitter/@fgcabezadevaca)

“Con razón gober, ayer me pediste que votara por Morena para gobernador el próximo año y dije a chinga”, se burló uno.

“¿Entonces lo de la concesión del recinto ganadero ya no?”, “¿Cómo así? ¿Entonces no seré rectora de la @UAT_mx?” y “Que raro a los malandros no se le da eso de hackear los celulares” fueron otras de las respuestas.

Hasta el momento, el mandatario estatal no ha dado más información respecto al tema o sobre las acciones legales que pueda tomar por dicha violación a la privacidad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un hackeo en redes sociales; desde el mes de julio varios políticos han denunciado la intervención en sus teléfonos celulares o a su WhatsApp.

Varios usuarios aprovecharon para responder con humor al mensaje del gobernador (Foto: Twitter/@fgcabezadevaca)

El pasado 21 de julio, el alcalde electo de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava escribió en sus redes sociales que su teléfono fue hackeado para enviar mensajes “extraños” desde la aplicación de WhatsApp a sus contactos.

“Mi teléfono fue hackeado. Sé que varios han recibido mensajes extraños desde mi WhatsApp, por favor ignórenlos, no tengo acceso a mi teléfono, cuando lo recupere les aviso por esta misma vía. Gracias”

Más tarde, el priista señaló que recuperó su celular e indicó que su equipo jurídico presentaría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una carpeta de investigación por delitos de tipo cibernético.

Adrián Rubalcava escribió en sus redes sociales que su teléfono fue hackeado para enviar mensajes “extraños” (Foto: Facebook@AdrianRubalcavaSuarez)

Al día siguiente, jueves 22, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, realizó una denuncia similar al de Rubalcava; en su cuenta de Twitter informó que su número de teléfono fue hackeado, por lo que realizó las acciones correspondientes.

“Les comparto que mi número celular fue hackeado y no tengo acceso a él. Si reciben mensajes de texto a mi nombre o en WhatsApp hagan caso omiso. Estoy tomando las acciones correspondientes. Muchas gracias, les seguiré informando, buen día”, tuiteó.

Ese mismo día, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció en Twitter que desde la noche anterior no podía acceder a las aplicaciones de su equipo, por lo que pidió ignorar todo mensaje que pudieran recibir sus contactos del mismo, ya sea por WhatsApp u otro medio.

Ricardo Monreal y Sánchez Cordero realizaron una denuncia similar sobre el hackeo de sus cuentas (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El 2 de agosto, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, reportó que se enviaron mensajes a su nombre a través de una cuenta falsa de WhatsApp para diferentes fines.

“Me informan que desde una cuenta falsa de WhatsApp se están enviando mensajes a mi nombre, con diferentes fines, como pedir dinero. Procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado”, escribió en su red social.

