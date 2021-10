Quién es Rodrigo Gutiérrez Müller, el cuñado de AMLO acusado de influir en Hacienda

El cuñado de AMLO es miembro de la Cámara Nacional del Tequila (Fotografía: CPS Noticias)

Hace unas horas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el antiguo alcalde de Tamazula de Gordiano, Jalisco, Francisco Javier Álvarez Chávez recibió acompañamiento del cuñado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Müller, para gestionar 25 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para saldar una deuda con una empresa privada, por lo que el anterior perfil bajo del empresario ahora se ha vuelto público.

Rodrigo ha sido parte de Morena desde que era sólo una organización política, en 2012 se registró como miembro y desde entonces ha sido un militante activo dentro del partido, donde trabaja para fortalecer los lazos internos.

El cuñado del presidente vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, páis del cual regresó en 2004 para instalarse en Guadalajara y posteriormente mudarse a Zapopan, municipio en el que reside actualmente.

El hermano de Beatriz Gutiérrez Müller dijo en una entrevista para el semanario Conciencia Pública que se ha dedicado a la hotelería y la gastronomía durante muchos años, y ahora es miembro de la Cámara Nacional del Tequila, organización en la cual afirma “tener la oportunidad de conocer más sobre este mundo tan maravilloso y apoyar para que el tequila esté en todo el mundo”.

Rodrigo es el hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Facebook@Beatriz Gutiérrez Müller)

Con respecto a su relación con el presidente, afirma que trata de mantenerse al margen, pues “Estar tan cercano a veces con una figura como la de Andrés puede ser hasta perjudicial, si eres familia”, por lo que intenta mantener un perfil bajo sin descuidar sus obligaciones con el partido.

El empresario ha dicho que tiene posibilidades de participar en la política de manera directa pero ha decidido no hacerlo por los mismos motivos: “La ley me permite participar y buscar una candidatura a un puesto de elección popular, pero no es por allí, estoy para abonar y aportar y no para disputarle candidaturas a otros militantes valiosos. Mi actitud es ayudar, abonar desde cualquier trinchera”.

A pesar de sus intentos por mantener un perfil bajo, las personas lo reconocen como el hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, pues constantemente se le acercan para hacer solicitudes al gobierno o para informar acerca de cuestiones públicas, ante lo cual él afirma que trata de canalizarlo de la mejor manera posible.

Rodrigo afirma que haberse convertido en el cuñado del presidente no ha cambiado su vida, pero sí ha tenido que enfrentarse a diversas situaciones que se han generado debido a la tradición del presidencialismo y la familia presidencial en el sistema político de México, aunque no aclaró cuáles han sido las circunstancias que se le han presentado.

Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador and his wife Beatriz Gutierrez Muller attend the ceremony of the "Cry of Independence" to mark the bicentennial of Mexico's Independence from Spain, at the National Palace in Mexico City, Mexico September 15, 2021. REUTERS/Henry Romero

También ha manifestado con anterioridad que mantiene negociaciones con el antiguo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y actual alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien actualmente milita en el partido Movimiento Ciudadano, pero podría ser candidato de Morena para la candidatura del estado en 2024:

“El que Pablo Lemus esté de nuestro lado podría aportar mucho a Morena en Jalisco y no necesariamente tiene que ser morenista o de izquierda, porque no lo es, además aquí el tema es que se puede gobernar y hacer un buen trabajo, sí me gustaría verlo trabajando en Jalisco por Morena en Guadalajara”.

A Gutiérrez Müller se le ha acusado de trabajar para el Grupo Lomedic, de Lomelí Bolaños, antiguo candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, empresa que ha sido señalada por vender insumos médicos con sobreprecio a diversas instituciones del sector público.

