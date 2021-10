MCCI: Hermano de Beatriz Gutiérrez Müller ayudó a alcalde a gestionar $25 millones en Hacienda para pagar deuda

Gracias a los fondos federales obtenidos por ampliar una línea de crédito por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) , Francisco Javier quien fue alcalde de Tamazula hasta el pasado 30 de septiembre, logró librar una demanda por el arrendamiento de las luminarias. (Foto: Facebook@Beatriz Gutiérrez Müller)

Francisco Javier Álvarez Chávez, ex alcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad del sureste de Jalisco, señaló a Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haberlo acompañado a gestionar ante la Secretaría de Hacienda $25 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), el dinero fue gestionado ante las autoridades federales en diciembre de 2018, en los primero días de AMLO en el gobierno y fue usado para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, así lo relató Álvarez Chávez.

“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia. Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula”

Francisco Javier Álvarez Chávez, ex alcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad del sureste de Jalisco, señaló a Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haberlo acompañado a gestionar ante la Secretaría de Hacienda $25 millones de pesos. (Instagram: @beatrizgutierrezmuller)

Insistió en mencionar la ayuda recibida por por parte del cuñado del presidente ante las autoridades federales y dicho contrato fue firmado el 24 de diciembre de 2018, cuando tan sólo habían transcurrido tres semanas de la toma de posesión de López Obrador.

De acuerdo con MCCI, Álvarez Chávez explicó que el cuñado del presidente lo acompañó a la Ciudad de México (CDMX), pero que en ningún momento entró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con él para hacer la gestión.

Esto fue después de recordarle sus declaraciones textuales y que hay un video, respondió: “Sí, pero él no entró a Hacienda, él no entró a Hacienda federal. Él y yo fuimos a otros temas también, pero no entró a Hacienda. Una cosa es que me haya acompañado a México, pero no entró a la Secretaría”.

“Al insistirle que él mismo hizo el reconocimiento de que lo acompañó, Álvarez Chávez afirmó que se -interpretó mal-. Cuando se le preguntó qué otras gestiones realizó con Gutiérrez Müller, evitó hacer más comentarios y cortó la entrevista”

Por su parte, el fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, Max Kaiser, consideró que este es un claro caso de tráfico de influencias.

Max Kaiser fue director de Anticorrupción en el IMCO de 2016 a 2018. (Imagen: Instagram/ @maxkaiser75)

“Si lo que el alcalde dice es cierto, el hermano de la no primera dama trafica con su influencia o con la influencia de su hermana solicitando o presionando a algún servidor público de la Secretaría de Hacienda para destrabar recursos”

Cómo fue el litigio por unas luminarias

Cuatro años se había firmado un contrato de arrendamiento con la empresa Led Lumina SA de CV, para la instalación de tres mil 406 luminarias con un costo de 28 millones de pesos, por un periodo de siete años.

La empresa demandó, tras el presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento, que dejó de pagar, y supuestamente ya no había mecanismos jurídicos para que Tamazula ganara el juicio.

“Dichas luminarias se arrendaron en 2014, cuando Francisco Javier Álvarez Chávez fue presidente municipal de Tamazula por primera vez, pero la suspensión de pagos a la empresa Led Lumina se realizó en la administración de su sucesor, José Luis Amezcua, del PRI (2015-2018)”

Finalmente, con ocho votos a favor y tres en contra se aprobó en la sesión de octubre de 2018 concretar el convenio con Led Lumina y tramitar el crédito con Banobras.

En la investigación de MCCI, al cierre de 2020, el municipio de Tamazula tenía una deuda pública y otros pasivos por 77 millones de pesos.

