AMLO desaprobó el fallo de la SCJN sobre delitos fiscales: “Siguen protegiendo la corrupción”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva a delitos de defraudación fiscal y facturación falsa sigue una línea de “protección a la corrupción” y “apoyo a las minorías”.

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo las minorías y castigar los que no tienen influencias con las que comprar su inocencia. No se actuó bien”.