Por qué terminó la relación entre AMLO y Rosario Robles

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la decisión tomada por el juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, de seguir el caso de la ex funcionaria Rosario Robles bajo la medida cautelar de prisión preventiva, no es una “venganza política”, como lo señaló Mariana Moguel, hija de la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, es inmoral es indigno”, dijo en su conferencia de prensa. Asimismo, apuntó que, por consigna política y que “no se denuncia a nadie”, pues esos asuntos los trata directamente la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, las declaraciones realizadas por el mandatario mexicano reavivaron la relación de trabajo que sostuvo López Obrador con Rosario Robles cuando ambos personajes políticos militaron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese momento, AMLO fue candidato al gobierno del Distrito Federal y Robles se desempeñó como Jefa de Gobierno del Distrito Federal, cargo que tomó después de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La relación entre López Obrador y Robles Berlanga comenzó a quebrantarse desde el año 2000, durante la contienda electoral de ese periodo, ya que el tabasqueño criticó la “ostentación” y los lujos de la política, entre ellos sus costosas prendas de vestir y también el exceso de teléfonos celulares que utilizaba, de acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Además de las críticas del tabasqueño hacia los lujos de la mandataria local, se sumaron los videoescándalos que fueron difundidos a través de Televisa, en marzo del 2004, en los que se mostraba al empresario Carlos Ahumada, cercano a Robles, entregando 45,000 dólares en efectivo al entonces líder de la bancada de los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, René Bejarano.

Según declaraciones realizadas por Carlos Ahumada, el video fue filtrado por Robles, Diego Fernández de Cevallos y Juan Collado. Ante esto, AMLO apuntó que dichas grabaciones fueron parte de un “complot” orquestado por Carlos Salinas de Gortari y “El Jefe Diego”, para afectar su imagen y sus aspiraciones por contender por la presidencia de la república en 2006.

Cabe destacar que, desde 2003, Robles Berlanga estuvo fuera de la vida política y se reincorporó en el año 2012, cuando formó parte del gabinete del priista Enrique Peña Nieto. En este sexenio, se desempeñó como titular de la Sedesol entre 2012 a 2015 y también como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de 2015 a 2018,

Rosario Robles involucrada en La Estafa Maestra

Rosario Robles fue una de las figuras políticas involucradas en la Estafa maestra, una investigación periodística que reveló el mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5,000 millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

