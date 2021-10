A cuánto asciende la fortuna de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

El pasado martes, se dio a conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más 190 países.

La pareja está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

En el sexenio pasado utilizaron empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). En la indagatoria de la FGR mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora.

En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura.

La pareja es acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Fue el 14 de septiembre cuando se hizo público que había una orden de aprehensión girada en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga. En estos últimos días, también han salido a la luz todas propiedades y lujos que se ha dado la pareja y la pregunta que todos se hacen ha sido resuelta, esta es la fortuna del matrimonio Gómez Mont - Álvarez Puga.

Se estima que la fortuna de la pareja es igual o similar a 3,000 millones de pesos, que es la cantidad de dinero por la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la pareja de manejo de recursos de procedencia ilícita.

A qué se dedica la pareja

Inés Gómez Mont se dio a conocer como conductora de los programas “Los 25+” y “Ventaneando”. Sin embargo, sus inicios en la televisión fueron como actriz. Fue en 1997 cuando debutó en la pantalla chica con la telenovela “Tric Trac”, 5 años después, se incorporó al departamento de producción de noticias de TV Azteca y más tarde fue reclutada por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa musical de los domingos: “Los 25+”. La conductora nacida en la Ciudad de México estuvo al frente de la conducción por cinco temporadas, hasta que tuvo que dejarlo por su embarazo de alto riesgo y fue reemplazada por María Inés Guerra. Luego de tener a su hijo, se unió al equipo de “Ventaneando” y a noticieros deportivos de la televisora del Ajusco, donde tuvo la oportunidad de cubrir el Super Bowl XLII, en aquella controvertida y recordada conferencia de prensa donde le propuso matrimonio al QB de de los New England Patriots, Tom Brady.

Inés Gómez Mont comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en 1997. (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Aunque su trayectoria en la televisión fue amplia, eso no justifica todos los lujos que se ha dado y que presumía en sus redes sociales, como ropa de diseñador y los bolsos más caros del mundo.

Por su parte, su esposo, Víctor Álvarez Puga es un reconocido empresario mexicano, quien fundó “Álvarez Puga & Asociados” junto a su hermano. “Una de las firmas de consultores fiscales líder en México”, escribió Puga en Linkedin.

AMLO opina del tema

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes el alza de 5.8% en la recaudación tributaria, pues aseguró que su gobierno está combatiendo la evasión fiscal y no cederá con nadie ante este delito.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario recalcó que no habrá privilegios de condonación de impuestos como se hacía en los sexenios pasados. En este sentido, habló sobre el tema de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son acusados por lavado de dinero por más de 3,000 millones de pesos y de defraudación fiscal.

El presidente López Obrador opinó sobre el tema. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Y es que explicó que no solo aquellos que tienen apodos son parte de la delincuencia, sino también los que tienen lujos, residencias en el extranjero y autos último modelo: la llamada delincuencia de cuello blanco, quienes hicieron de las facturas falsas “un deporte nacional”.

“Eso no existía hace 10 años. Se introdujo, de repente jovencitos, eran reclutados, por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco, que son fifís, pero actúan en la ilegalidad ¿O qué nada más es delincuente ‘El Zorro’, ‘El Sapo’, ‘La Rana’, ‘La Chancla’, ‘La Changa’ […] ¿Nada más ellos? No ¿y los otros, no? Bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas. Despachos, pero miles de millones de pesos y no perdían ni su respetabilidad y lujos”, expresó el mandatario nacional.

SEGUIR LEYENDO: