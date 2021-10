“Irresponsables”: Javier Lozano contra Marcelo Ebrard y dictamen de la Línea 12

La mañana de este martes 19 de octubre, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, se posicionó sobre el dictamen de la Línea 12 que otorgó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Durante su intervención, el canciller aseguró que se encuentra “satisfecho” con su administración al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Además, refirió que él “hizo lo que tenía que hacer” referente a la construcción de la Línea Dorada.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (en Relaciones Exteriores), no podría dar la cara... actué profesional y de una manera íntegra (…) Yo cumplí con mi deber en ese momento”