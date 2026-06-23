Policía Auxiliar y PBI ya pueden levantar infracciones de tránsito en siete alcaldías de la CDMX

Las autoridades informaron los detalles del operativo este 23 de junio. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio este 23 de junio de 2026 el banderazo de salida a una estrategia de ordenamiento vial mediante la cual elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) recibieron facultades para levantar boletas de sanción por faltas al Reglamento de Tránsito en siete alcaldías de la capital.

Según el comunicado oficial, compartido por la SSC, el personal autorizado fue seleccionado por las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, con base en el perfil adecuado para aplicar sanciones conforme al reglamento.

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Algunos elementos de la PA y la PBI ya están facultados para infraccionar. Crédito: SSC

Imágenes compartidas por la SSC revelaron que los elementos facultados usarán uniformes similares a los que visten los agentes de tránsito, pero con distintivos de su corporación de origen. Cintillos de color azul destacan en el caso de la PA y brazaletes rojos están presentes en la indumentaria de los PBI.

Bloomberg Philanthropies apoyó la capacitación con experiencia en más de 150 países

Los agentes asignados recibieron formación teórico-práctica en seguridad vial con evaluaciones constantes durante el proceso.

La SSC contó con la colaboración de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, organización que opera en más de 700 ciudades y 150 países.

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Bloomberg Philanthropies agrupa las donaciones de Mike Bloomberg, fundador de Bloomberg LP, la empresa global de tecnología financiera, datos y medios de comunicación que creó en 1981. La organización abarca su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultora pro bono que trabaja con alcaldes de ciudades de todo el mundo.

Así son los uniformes asignados: a la izquierda agentes de la PA y a la derecha elementos de la PBI, cada uno con sus distintivos. Crédito: SSC

En 2025, Bloomberg Philanthropies invirtió 4 mil 300 millones de dólares en todo el mundo. Según datos disponibles en su sitio web, Bloomberg ha donado 25 mil 400 millones de dólares a la filantropía.

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Su trabajo se concentra en cinco áreas: las artes, la educación, el medio ambiente, la innovación gubernamental y la salud pública.

Siete alcaldías concentran el primer despliegue de agentes sancionadores

Los elementos podrán operar en las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc Iztapalapa Xochimilco Álvaro Obregón Miguel Hidalgo Cuajimalpa Iztacalco

Según la información oficial, en Xochimilco, el operativo recae en el Sector 73 con indicativo “Excalibur”, una unidad de la Policía Auxiliar adscrita a esa alcaldía que cuenta con 200 elementos. Por otra parte, en Iztapalapa la tarea corresponde al Sector 56 con indicativo “Cobra”.

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La Policía Auxiliar y la PBI son cuerpos complementarios de seguridad adscritos a la SSC

La Policía Auxiliar de la Ciudad de México surgió en 1925 cuando Leandro Castillo Venegas fundó la primera Unidad de Vigilancia con 7 elementos en las Lomas de Chapultepec. El 13 de marzo de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho reconoció a sus integrantes como miembros auxiliares de la Policía Preventiva del Distrito Federal y les otorgó personalidad jurídica.

Hoy cuenta con más de 28 mil elementos distribuidos en más de 2 mil usuarios. Su titular es Lorenzo Gutiérrez Ibáñez.

Policías auxiliares del sector 73, Excalibur. Crédito: Facebook - Sector 73 “Excalibur” de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Su misión es proporcionar servicios de protección y vigilancia a personas físicas y morales de los sectores público y privado, a cambio de una contraprestación en numerario, así como coadyuvar con la SSC en los operativos que esta disponga para preservar el orden en la vía pública.

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Por otra parte, la Policía Bancaria e Industrial inició operaciones en 1941 con 21 elementos al servicio exclusivo de instituciones bancarias, previo acuerdo entre la Asociación de Banqueros y la entonces Jefatura de Policía. El 4 de diciembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que formalizó su creación. Su director general es Oswaldo Cantellano Ledezma.

Elementos de la PBI. Foto: X: @SSC_CDMX

Su misión es prevenir, disuadir, salvaguardar, proteger, custodiar y vigilar los bienes, valores y personas de sus usuarias, en coordinación y bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sus valores institucionales son disciplina, honestidad y lealtad.

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Con el anuncio oficial, los elementos de la Policía Auxiliar y la PBI seleccionados en las siete alcaldías ya están facultados para levantar boletas de sanción por faltas al Reglamento de Tránsito.