¿Morenista quiere viajar en el tiempo? José Narro Céspedes pide licencia para ausentarse en 1926 

La solicitud de licencia no solo confirmó sus aspiraciones políticas, sino que dejó una anécdota marcada por un error que lo “ubicó” en 1926.

El diputado federal José Narro Céspedes anunció que solicitará licencia temporal a su cargo para participar en el proceso interno de Morena que definirá a las y los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Sin embargo, más allá de su aspiración política, un detalle en el documento llamó la atención: la licencia fue solicitada para el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 31 de agosto de 1926, un evidente error de fecha que contrastó con el resto del contenido del oficio.

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Durante su intervención, el legislador explicó que busca registrarse como aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas, cargo que Morena utilizará como antesala para definir a quien encabece el proyecto rumbo a la elección de gobernador.

La solicitud de licencia cerró con una anécdota inusual: un registro que, por error, lo situó en 1926.

Error en la fecha genera comentarios durante la solicitud de licencia

En la lectura de su petición, Narro Céspedes citó diversos artículos constitucionales y reglamentarios para fundamentar su separación temporal del cargo.

No obstante, el documento establece que la licencia sería válida del 25 de junio al 31 de agosto de 1926, aunque posteriormente se señala que surtiría efectos a partir de las 19:00 horas del 25 de junio de 2026.

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El desliz provocó comentarios debido a que la fecha corresponde a un siglo atrás, por lo que se interpretó como un error de redacción dentro del oficio presentado ante el Congreso.

El error de fecha convirtió la solicitud de licencia en una anécdota que lo ubicó en 1926.

A pesar de ello, el mensaje central del legislador fue confirmar su participación en el proceso interno de Morena, cuyo registro se realizará en la Ciudad de México.

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Narro apuesta por encabezar la defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas

Al informar sobre su decisión, el diputado aseguró que Zacatecas atraviesa una etapa clave para su futuro y que considera necesario fortalecer la organización política y social en la entidad.

Narro sostuvo que, tras recorrer distintas regiones del estado y escuchar a diversos sectores de la población, existe una oportunidad para impulsar una nueva etapa de transformación basada en la unidad, el trabajo y la cercanía con la ciudadanía.

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El hecho ocurre en el marco del proceso interno de Morena rumbo a la definición de candidaturas en 2027.

Asimismo, reiteró su respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación, al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Legisladores dejan sus cargos para competir por gubernaturas

La solicitud de Narro forma parte de una ola de licencias promovidas por legisladores de Morena y partidos aliados que buscan participar en los procesos internos para las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

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Entre los nombres que han solicitado licencia o se han registrado para contender destacan:

Félix Salgado Macedonio , por Guerrero .

Beatriz Mojica Morga , por Guerrero .

Raúl Morón Orozco , por Michoacán .

Imelda Castro Castro , por Sinaloa .

Julieta Ramírez Padilla , por Baja California .

Andrea Chávez Treviño , por Chihuahua .

Ulises Mejía Haro , por Zacatecas .

Geovanna Bañuelos de la Torre, quien también ha manifestado interés por Zacatecas.

Félix Salgado Macedonio es uno de los perfiles de Morena que han buscado la gubernatura de Guerrero. Crédito: Cuartoscuro

Zacatecas perfila una competencia interna con varios aspirantes

La contienda interna en Zacatecas comienza a tomar forma con la participación de diversas figuras políticas interesadas en encabezar la candidatura de Morena y sus aliados.

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Además de Narro Céspedes, otros perfiles han expresado públicamente su intención de competir por la coordinación estatal, paso previo a la definición de la candidatura para la gubernatura.

¿Quién es José Narro Céspedes?

José Narro Céspedes es médico cirujano y político con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública.

Félix Salgado Macedonio es un político mexicano originario de Guerrero. (Foto: Twitter @NarroJose)

Nacido en Ciudad Mante, Tamaulipas, ha desarrollado gran parte de su carrera política en Zacatecas, donde ha sido diputado local, diputado federal en distintas legislaturas y senador de la República.

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Además, ha encabezado organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Actualmente milita en Morena y es una de las figuras que buscan encabezar el proyecto del partido rumbo a la elección de gobernador de Zacatecas.

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Mientras Morena avanza en la selección de sus coordinadores estatales, la solicitud de licencia del legislador no solo confirmó sus aspiraciones rumbo a 2027, sino que también dejó una anécdota política marcada por el error que lo ubicó, al menos en el papel, solicitando permiso para ausentarse del cargo durante el año 1926.