Detienen en México al excomandante de las Farc Rodrigo Granda

El excomandante de las extintas Farc Rodrigo Granda participa en una marcha contra el presidente de Colombia, Iván Duque, en Bogotá. REUTERS/Carlos Julio Martinez

Este 19 de octubre, Carlos Antonio Lozada, senador y miembro del partido Comunes, denunció en su cuenta de Twitter, que Rodrigo Granda fue detenido en México.

“Detuvieron en México a Rodrigo Granda, a pesar que salió del país con autorización de JEP, nos informan que gobierno de Iván Duque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas”

Por ahora se desconocen las razones de su detención y el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre el hecho, que de ser cierto, sería un grave golpe para Acuerdo Final de Paz que se intenta implementar en Colombia.

Según Lozada, Granda viajó a México con permiso de la JEP - Jurisdicción Especial de Paz, el cual es un tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra en Colombia y que nació del acuerdo de paz- y durante el trayecto, el gobierno de Iván Duque habría activado la circular roja de Interpol, para poder capturarlo.

Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez, exguerrillero colombo-venezolano fue conocido como el Canciller de las Farc durante su época como miembro la extinta guerrilla.

En 2020, Granda estuvo involucrado en un escándalo por estar vinculado, supuestamente, al entonces llamado caso de los “colados” en las listas de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo con el miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, todo se trataría de complot para hacerle daño al grupo político.

Así lo aseguró en entrevista con W Radio, luego de negar haber agregado personas en las listas que la desaparecida guerrilla entregó a la JEP para adelantar los procesos judiciales pactados en el acuerdo de paz de 2016. Granda también negó conocer a las personas que aparecen hablando de él en las grabaciones de la Fiscalía.

“Si ustedes escuchan pacientemente esas grabaciones, ahí no hay absolutamente nada. Sigue siendo una campaña que viene desde la Fiscalía del nefasto Humberto Martínez […] siguen en curso los entrampamientos. Entonces, ahí lo que se escucha es una conversación entre dos individuos que no tienen absolutamente nada que ver en lo particular conmigo”, aseguró el exguerrillero en la emisora.

Granda continuó su intervención en el espacio radial argumentando que ninguno de los responsables de la investigación que aparentemente lo salpica hizo la labor de averiguar, con la dirección de la cárcel El Buen Pastor, en qué fechas había ido de visita. “Le puedo garantizar que ni de visita he ido, no porque no haya querido. Primero porque me encontraba secuestrado por el Estado Colombiano, y después me ha sido imposible, porque es un deber nuestro visitar a nuestros compañeros nuestros, como lo he hecho a otras cárceles del país”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

