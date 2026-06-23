Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de junio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 19,96 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,39% respecto al precio de cierre anterior de 19,88 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del 0,07%, mientras que su evolución interanual se ha visto afectada con una caída del 8,01%.
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El euro se ha apreciado frente al peso mexicano en los últimos días, acumulando dos días de tendencia positiva. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,55%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,64%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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