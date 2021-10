Bachillerato en línea PILARES: requisitos para ingresar a este programa

PILARES ofrecerá 3 mil lugares (Foto: Twitter/@GobCDMX)

El regreso a clases se dio durante un escenario extraordinario, en medio de la pandemia de COVID-19, el pasado mes de agosto. No obstante, con la inminente llegada del fin de año, que es acompañado con puentes, vacaciones y el fin de periodos educativos, también se abren nuevas convocatorias para que los estudiantes logren ingresar a varios sistemas para continuar con su formación.

Ahora fue el turno del programa PILARES que este martes abrió el registro para ingresar al bachillerato en línea que ofrece. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a conocer que ofrecerá 3 mil lugares de nuevo ingreso para los “habitantes en la Ciudad de México, interesadas en cursar sus estudios de educación media superior, con educación secundaria concluida y que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria”.

El registro estará abierto del 19 de octubre al 8 de noviembre de 2021 y ofrece una opción para cursar un bachillerato, en un periodo de dos años y dos meses, que no requiere asistencia a centros educativos y que cuenta con la posibilidad de decidir el horario de estudio de acuerdo con los compromisos laborales y familiares.

Los que logren ingresar podrán disfrutar de un plan de estudios integrado por:

-Curso propedéutico

-Asignaturas obligatorias distribuidas en cuatro módulos.

-Créditos obtenidos mediante actividades formativas complementarias en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) y otras instituciones con oferta educativa en la Ciudad.

La duración del bachillerato será de dos años y dos meses (Foto: Twitter/@GobCDMX)

Quienes estén interesados en integrarse al Bachillerato en línea PILARES 2021-B tendrán que cumplir con los siguientes requisitos generales:

-Contar con certificado que acredite la conclusión de la educación secundaria.

-Manejo básico de equipo de cómputo y paquetería (Word y Excel). Quienes no cuenten con estas habilidades podrán acudir a las Ciberescuelas de los PILARES.

-Contar con una cuenta de correo electrónico.

-Contar con acceso a un equipo de cómputo o dispositivo móvil con conexión a internet para ingresar a la plataforma educativa y atender las actividades. Cuando las disposiciones sanitarias lo permitan, los estudiantes podrán acudir a las sedes de las demarcaciones territoriales o a las Ciberescuelas de los PILARES.

-Disponer de 25 horas a la semana para el estudio y atención en tiempo y forma de las actividades.

-Digitalizar a color la siguiente documentación a partir del original (en formato PDF, archivos por separado y tamaño máximo de 8000 Kb): Acta de nacimiento, Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, cartilla militar liberada o pasaporte, NO se aceptará licencia de conducir), Comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP), Certificado original de estudios de secundaria y una Fotografía tamaño infantil a color.

Cualquier habitante de CDMX con sus estudios de secundaria concluidos y un dispositivo móvil con conexión a internet podrán registrarse al programa (Foto: SEP)

Para lograr que el registro sea exitoso tendrás que ingresar al sistema que se encuentra en el sitio web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) desde este 19 de octubre y hasta las 23:59 horas del 8 de noviembre. Posteriormente tendrás que subir los archivos por separado para después obtener e imprimir el comprobante con el número de folio otorgado.

La Gaceta recordó que el registro no es sinónimo de inscripción. Podría anularse a cualquier persona que proporcione datos no fidedignos, no legibles, incompletos o documentos alterados.

Finalmente, PILARES te enviará una fecha de cita para que puedas entregar los documentos originales para poder esperar, los resultados, que se darán a conocer a partir del 11 de noviembre en la página de la Sectei. Si fuiste uno de los seleccionados, podrás inscribirte al bachillerato en línea del 12 al 15 de noviembre, cuando comenzarán los cursos.

