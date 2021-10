Las impactantes historias de Alberto Peláez como corresponsal de guerra

Tras una larga trayectoria de 37 años en Televisa y después de ser corresponsal en 20 guerras, Alberto Peláez rompió el silencio y habló sobre algunos de los momentos más significativos que le dejó cubrir conflictos armados.

Fue en entrevista con Yordi Rosado, donde el periodista español no sólo contó sus experiencias personales, sino que a partir de ellas, consiguió ofrecer un panorama más amplio de lo que implica ser periodista en ese tipo de condiciones.

De acuerdo con Peláez el siempre quiso emular a su padre Joaquín, quien también fue un reconocido reportero y cercano a Jacobo Zabludovsky, pero añadió que su llegada a las guerras sucedió de una forma circunstancial. Así, respecto a su primer acercamiento a este tipo de periodismo, Alberto mencionó:

Yo estaba de vacaciones acá en México, el 2 de agosto del año 90 Sadam Husein invade Dubaí y yo estaba en la oficina viendo a mis compañeros. Jacobo pregunta quién quiere ir a la guerra y yo que estaba de metiche, tenía 25 o 26 años y entonces pensé: “yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo hipotecas, yo no tengo compromisos y digo, voy yo.