Irma Eréndira Sandoval acusa a AMLO de estar “recolectando basura priista”; Riva Palacio alerta fracturas en el partido del presidente

La titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval (d). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Durante la Feria Internacional del Libro (FILZ) que se llevó a cabo en el zócalo capitalino, la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, participó en la presentación del libro Izquierdas del mundo, ¡uníos! junto a su autor, Boaventura de Sousa Santos. La ex funcionaria, sin embargo, aprovechó el espacio para lanzar fuertes críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las élites del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su columna del martes 19 de octubre, el periodista Raymundo Riva Palacio, identifica en estas críticas desde el interior del partido los síntomas que corresponden a un desgaste en la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) después de tres años de gobierno. Según el columnista, este tipo de fracturas no harán más que aumentar a medida que se vaya terminando el sexenio del mandatario.

Durante su participación en la FILZ, la ex secretaria Irma Eréndira Sandoval abogó por la autocrítica de los gobiernos de izquierda, desde la cual hizo fuertes reclamos al gobierno de AMLO. “Yo creo que es momento de hacernos un llamado a la autocrítica” fueron sus palabras antes de señalar el machismo al interior del partido, la incapacidad de aceptar la crítica y la tendencia a recoger personajes de otros partidos como el Revolucionario Institucional (PRI).

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, durante la conferencia matutina FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

“Yo sí creo que hace falta que los líderes de izquierda que llegan a los más altos niveles también tengan esa apertura autocrítica”, señala la militante de Morena, y agrega que “Las mujeres se han visto más humildes, me parece, en esta autocrítica que yo estoy elaborando, que me gustaría exigir más al poder de izquierda”. Ella reclama que los gobiernos de izquierda consideran a los movimientos feministas como una agenda tangencial y no como personajes centrales en la transformación de la política.

“En esta lógica del colonialismo interno, del machismo de las muejeres, de la discriminación entre oprimidos, también hay una inseguridad de los gobiernos políticos de izquierda”, alerta la ex funcionaria. Ella agrega que en su participación como diputada de la Asamble Constituyente de la Ciudad de México no se colocaron más fuertemente algunos aspectos como la despenalización del aborto precisamente por esa inseguridad que señala.

Raymundo Riva Palacio también identificó en el discurso de Irma Eréndira Sandoval algunos guiños respecto a lo ocurrido por la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Su camino hacia el liderazgo de la entidad fue detenida, en un primer momento, por las denuncias de abuso sexual por parte de mujeres al interior y exterior del partido.

Sin embargo, fue el Instituto Nacional Electoral el que finalmente truncó los deseos de Félix Salgado Macedonio de llegar a la gubernatura de Guerrero, cuando no le permitió el registro por no haber presentado su reporte de precampaña.

Al final, fue Evelyn Salgado Macedonio -la hija de Félix- la que llegó a la gubernatura de la entidad. A su toma de posesión acudieron algunos de los personajes más importantes del gobierno morenista. Por ejemplo, estuvo presente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Caludia Sheinbuam.

Según Riva Palacio, fue ese episodio de inconformidad con las decisiones tomadas por las élites de Morena en el que pasaba por la mente de Irma Eréndira durante la FILZ. En ese mismo evento, la ex secretaria de la Función Pública acusó que la actual administración está “integrando fuerzas o personajes del PRI a un momento de transformación que nos debería dar más seguridad [...] y no estar recolectando de la basura priista personajes de derecha”.

SEGUIR LEYENDO: