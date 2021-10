“No recibí dinero”: Lourdes Mendoza contó detalles de cómo encontró a Lozoya en un restaurante de lujo

El ex director de PEMEX fue captado cenando en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México (Foto: Twitter)

Después de haber captado a Emilio Lozoya Austin cenando en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México, y narrar cómo se enteró de su presencia en el lugar, Lourdes Mendoza reveló más detalles del incidente.

Lourdes comenzó su relato -en una entrevista con Azucena Uresti para su programa en Radio Fórmula - afirmando que antes de enterarse de la presencia de Lozoya en el exclusivo restaurante de Lomas de Chapultepec, se había reunido con autoridades mexicanas para realizar los procedimientos debidos en la demanda que presentó en contra del antiguo director de PEMEX.

La periodista fue acusada de corrupción por Lozoya el año pasado, quien declaró ante las autoridades que se le ordenó comprar un bolso Chanel de 5 mil dólares para entregárselo a Lourdes, tras lo cual se le bautizó en redes sociales como “Lady Chanel”.

“Se me ha señalado como la periodista que recibió las bolsas, pero no recibí nada”, afirmó la periodista, quien previamente ha expuesto que la tienda de la famosa marca ya había desaparecido en la fecha que Lozoya declaró haber realizado la compra; y sentenció: “Yo he demostrado con pruebas que yo no recibí dinero o algún tipo de producto”.

Lozoya expuso la presunta corrupción de Lourdes Mendoza en una demanda en contra de Luis Videgaray EFE/Alex Cruz

Después de su reunión con las autoridades, Lourdes recibió información de la presencia de Lozoya en el restaurante, por lo que decidió acudir rápidamente al lugar: “Cuando me mandaron la primera foto de Lozoya no lo podía creer, tenía que ir a verlo, creo que me pasé todos los altos”, afirmó la periodista.

Al reconocer a la periodista, Lozoya solicitó la ayuda de un trabajador del restaurante para evitar que se le siguieran tomando fotografías: “Emilio, al momento de verlo le pidió ayuda al camarero. Yo no creía un cinismo de esta manera”, dijo Lourdes y sentenció: “No entiendo, ¿Cómo te sientas a comer así como si nada cuándo tu mamá está arraigada, tu hermana es prófuga y tu esposa e hijos se encuentran en Alemania?”.

La periodista contó en su columna que le resultó difícil creer que el ex funcionario se encontraba en el lujoso restaurante:

“No lo podía creer. Y no lo podía creer por dos razones: quién se atrevería ir a un restaurante cuando enfrenta un publicitado proceso penal por haber recibido, por presuntos actos de corrupción con Odebrecht, más de 10 millones de dólares en sobornos; y porque el propio Lozoya ha declarado ante el juez 52 de lo Civil en la Ciudad de México que no podía acudir a una ‘prueba confesional’ en la demanda que le he interpuesto, por daño moral, pues él alega que ‘se encuentra arraigado en su domicilio, con motivo de una orden y/o investigación”, escribió la periodista.

Lourdes Mendoza expuso las imágenes de Lozoya en redes sociales (Fotografía Facebook: Lourdes Mendoza)

En agosto del año pasado, se filtró la presunta declaración de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual acusó al ex secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, de haberle ordenado comprar un bolso de una lujosa marca a Lourdes Mendoza Peñaloza.

“Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza”, afirmó Lozoya.

Tras las acusaciones de Lozoya, la periodista se defendió a través de su cuenta de Twitter y presentó una demanda en contra del ex director de PEMEX, a quien acusó de difamación.

SEGUIR LEYENDO: