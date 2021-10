Segob atendió pedido de Lilly Téllez para garantizar seguridad de su hijo y así reaccionó la senadora

Desde que dejó Morena, Téllez ha sido una ferviente crítica del gobierno de AMLO (Foto: Facebook/@lillytellezg)

La tarde de este lunes 11 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que por instrucción del titular, Adán Augusto López, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración atenderá el requerimiento de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

A través de un comunicado, se informó que será el subsecretario Alejandro Encinas el que encabezará las acciones pertinentes para garantizar la seguridad e integridad del hijo menor de edad de la legisladora, luego de que se diera a conocer que ha recibido amenazas de muerte.

“El secretario de Gobernación, @adan_augusto, instruyó al subsecretario @A_Encinas_R a realizar las medidas conducentes que permitan atender el requerimiento de la senadora @LillyTellez para garantizar la seguridad e integridad de su hijo menor de edad”, se pudo leer en el Twitter oficial de la dependencia.

El requerimiento lo solicitó la senadora del PAN (Foto: Twitter/@SEGOB_mx)

Minutos más tarde, la senadora agradeció la pronta respuesta de Augusto López e indicó que estará atenta a las instrucciones que gire la dependencia en torno a su caso, así como en comunicación con Alejandro Encinas.

“Agradezco al Secretario de Gobernación @adan_augusto por la cortesía de su respuesta. Quedo atenta a sus instrucciones en @SEGOB_mx con mi estimado subsecretario @A_Encinas_R”, respondió la panista en su cuenta de Twitter.

Lilly Téllez agradeció a la Segob (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Conviene recordar que el pasado 5 de octubre, la legisladora por el estado de Sonora informó que empezó a recibir amenazas en su contra, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no asistiría a la entrega de la medalla Belisario Domínguez debido a que se enteró de un “complot” en su contra.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la panista señaló que recibió insultos y amenazas hacia su hijo menor de edad.

“Ante amenazas a mi hijo menor de edad recibí insultos y cero solidaridad de esto senadores de Morena: Malú Mícher, Antares Vázquez, Lilia Margarita Valdéz, César Cravioto, Bertha Caraveo y José Narro. Así es su calidad humana”

La panista señaló falta de solidaridad por parte de Morena (Foto: Twitter/LillyTellez)

Situación que provocó que el mandatario mexicano respondiera en la conferencia mañanera y pidió que se frenaran los mensajes de odio, debido a que se debe de respetar a aquellas personas que piensan distinto.

“Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, esto también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, advirtió el titular del Ejecutivo federal.

Ante las palabras, la senadora panista agradeció al mandatario y reiteró que su intención nunca fue faltarle el respeto a la investidura presidencial.

“Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona”, escribió la polémica legisladora.

La senadora panista agradeció al presidente por su muestra de solidaridad (Foto: Twitter@Lilly Téllez)

Asimismo, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller salió en defensa de la senadora, luego de que ésta denunciara amenazas tanto en su contra como de su hijo menor.

Por medio de sus redes sociales, la esposa del presidente López Obrador condenó los ataques “viles” a las mujeres de la esfera pública.

“Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Los ataques viles a las mujeres públicas los condeno con toda mi fuerza. Un abrazo solidario. Para esto @TwitterMexico”, redactó Gutiérrez Müller en su cuenta.

