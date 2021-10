“La impunidad y el cinismo”: Javier Lozano salió en defensa de la periodista que difundió foto de Lozoya

Luego de darse a conocer unas fotografías donde presuntamente se vió a Emilio Lozoya Austin en un exclusivo restaurante en la Ciudad de México, diversos personajes en Twitter han cuestionado la veracidad de las imágenes, ya que aseguran que no son recientes, puesto que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) cumple su pena en libertad condicional.

Sin embargo, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, salió en defensa de la periodista Lourdes Mendoza, quien difundió las imágenes en sus redes sociales el pasado 9 de octubre, a la cual tildó de “valiente y profesional”.

El militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que la actitud contra la comunicadora se debe a que esos personajes solo buscan defender al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que presumiblemente solo esconde la impunidad y el cinismo del Lozoya Austin.

“Con tal de defender a su falso mesías, esconden la impunidad y el cinismo de Lozoya, y atacan a una mujer valiente y profesional, como lo es @lumendoz. Corruptos y miserables buitres”, redactó en su cuenta de verificada de Twitter.

Momentos después, en la misma arena política, se enfrentó al empresario Simón Levy y le pidió que no trate de defender lo indefendible, luego de que éste argumentara que las imágenes no son propiedad de la periodista que las difundió.

Asimismo, lo llamó un tipo “muy limitado”, por tomar lo dicho por “un amigo” como la verdad. Finalmente, lo instó a dejar que la ciudadanía se dé cuenta, por sus propios medios, de cómo actúa el gobierno en los temas de repartición de justicia.

“Eres muy limitado. Mi sugerencia es que no lo exhibas, Simón. Deja que la gente se vaya dando cuenta poco a poco. No de golpe. By the way (por cierto): aunque te duela, las fotos son de @lumendoz. Dile a tu amigo secreto que robe, que mate, pero no mame”