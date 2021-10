Qué hace Martha Figueroa tras su polémica salida de Ventaneando

Martha Figueroa pensó que su gafete en Televisa ya no iba a pasar (IG: figuerolas)

La periodista de espectáculos Martha Figueroa perteneció al primer elenco de conductores que integraron Ventaneando y aunque todo aparentemente iba viento em popa, salió del programa envuelta en polémica. Ahora continúa trabajando para Televisa y también trabajó junto a Juan José Origel.

La polémica salida de Martha volvió a llamar la atención de los reflectores debido a una entrevista que le otorgó a la también periodista Mara Patricia Castañeda. Espacio donde Martha explicó que su excompañera le interpuso alguna trabas que le dificultaron encontrar trabajo.

Sin embargo, Martha Figueroa después de luchar supuestamente contra corriente logró conseguir un espacio en Televisa donde labora desde 2016 y en Unicable junto a su excompañero “Pepillo” a partir de 2017. Actualmente forma parte del matutino Hoy, pues eventualmente participa en la sección de espectáculos.

Desde su nueva trinchera, Martha Figueroa ha mantenido su presencia en medios buscando las declaraciones más controversiales del medio a través de sus entrevistas.

En redes también mantiene contacto con el público, pues en Instagram tiene 200 mil seguidores. en ese espacio suele compartir fotografías de su cotidianidad, postales del recuerdo y una que otra exclusiva. En Twitter alcanzó los 176 mil seguidores, utilizando la red para compartir notas y opiniones sobre diversos temas de la farándula.

Mientras tanto, Martha ha sido afectada por internet, pues si se busca su edad aparece que tiene 70 años, cuando en realidad cumplió 55, hecho que la confirmó en una celebración especial que le organizó la producción de Hoy.

Fue en 1996 cuando salió al aire Ventaneando, una nueva propuesta sobre noticias de espectáculos que rápidamente se posicionó en el gusto del público gracias a la información y personalidades de cada uno de los presentadores: Paty Chapoy, Pedro Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa.

Entre los cuatro lograron que la propuesta de Tv Azteca se convirtiera en una de las más vistas. Sin embargo, en aquel lejano 2018 Martha Figueroa sorprendió al público entero al anunciar su repentina salida del programa, dejando a todos con la incógnita del por qué.

De acuerdo con las declaraciones de la periodista ha dado en distintos medios en torno al tema, ella decidió salir de la famosa sala después de que sus compañeros le dejaron de hablar porque había tomado una cobertura especial en otro programa.

Martha Figueroa confesó que al inicio de Ventaneando tenía una buena relación con Pati Chapoy (Foto: Cuartoscuro)

En una entrevista que dio para el canal de YouTube Mara Patricia Castañeda, la presentadora confesó que tuvo un par de rencillas tras la salida de su compañero Juan José Origel, también conocido como “Pepillo”, quien al igual que ella se despidió del programa entre diferencias con Pati Chapoy.

Después optó por aceptar participar en la cobertura especial del Mundial de Francia 98, época donde José Ramón Fernández lideraba el espacio. La conductora aseguró aseguró que no dudó en trabajar con el reconocido periodista deportivo porque significaba algo importante para ella.

“Me quitan del equipo y me voy a hacer con José Ramón Fernández ‘Los Protagonistas’ en el Mundial del ‘98 en Francia. Cuando regresé me dijo Pati: ‘Lo hiciste muy bien y te darán tu propio programa’”, dijo.

Martha tiene 55 años y se mantiene como una de las periodistas de espectáculos con mayor veracidad (Foto: Instagram @figuerolas)

En la misma charla reveló que ella había regresado muy ilusionada de su viaje, al grado de que había llevado obsequios para todos sus compañeros, pero rápidamente se dio cuenta de que ya no tenía su lugar en el programa.

“Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo”, confesó.

A pesar de todo, la periodista participó en la reunión especial de exconductores que transmitió Ventaneando, donde se comunicaron con algunos de ellos vía videollamada. Tanto su presencia como la de Juan José Origel llamó la atención por la polémica.

