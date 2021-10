Mario Bautista visitó Ventaneando y aclaró su situación legal

El cantante se mostró feliz tras haber sido declarado inocente (Fotografía Twitter: ChapoyPati)

Mario Bautista anunció a finales de julio de este año en una entrevista para Hoy que había sido declarado inocente por las autoridades en el caso de abuso sexual y agresiones que cuatro jóvenes sostenían en su cuenta, tres de ellas menores de edad.

Después de haber aclarado públicamente su situación legal, el cantante volvió a aparecer en televisión nacional, esta vez concedió una entrevista para Ventaneando con el propósito promocionar sus últimos lanzamientos musicales.

Durante la entrevista, el cantante fue cuestionado acerca del escándalo que vivió por más de un año, donde fue acusado de abuso sexual y agresiones por un grupo de jovenes mujeres, a lo que Mario respondió:

“La verdaderas fans saben cómo soy, y ellas desde el principio siempre han estado apoyándome, siempre están conmigo y siempre mandándome buenos mensajes, y yo se los agradezco ahorita que estoy públicamente en la televisión les digo gracias”, afirmó Mario.

El cantante afirmó que es importante “soltar las cosas” para poder seguir disfrutando la vida, por lo que desde hace tiempo ha decidido “vivir el presente”, ya que en los últimos meses ha comenzado a valorar más el tener cerca de él a sus familiares y amigos, así como la salud de sus seres queridos.

Mario Agradeció el apoyo de sus fans (Captura: Ventaneando)

Asimismo, el cantante dijo que la pandemia le dio una oportunidad para pensar las cosas de diferente manera:

“La pandemia me orilló a la introspección 100%, sin duda alguna me hizo reflexionar sobre muchas cosas en la vida, y lo agradezco porque fue un tiempo que en verdad necesitaba. Después de reflexionar me di cuenta de que sí necesitaba este tiempo porque llevaba una vida muy agitada, estaba en esto y aquello y ya no me bajaba, porque era a lo que ya estaba acostumbrado”, afirmó el cantante.

Dentro del contexto del próximo Día de muertos, Mario contó quiénes fueron las personas cercanas a él que desearía aún estuvieran con vida:

“Sí he tenido pérdidas fuertes dentro de mi vida, que me han marcado sin duda alguna, afortunadamente no en esta pandemia. Mi abuelo y la hermana de mi mamá, y pues han sido pérdidas fuertes, que fueron seguidas y las dos de cáncer, entonces fueron unos años muy fuertes para la familia, porque también sólo se escuchaban lamentos”, contó el artista.

El pasado 29 de Julio, Mario ofreció una entrevista para el programa matutino Hoy, donde reveló que ya había sido absuelto de los cargos por abuso sexual y agresión que se presentaron en su contra hace más de un año.

Mario Bautista fue absuelto de un presunto abuso de menores (IG: mariobautista)

El cantante contó que fueron las mismas jóvenes que lo denunciaron quienes decidieron retirarse del caso, pues afirmaron que los presuntos abusos fueron una falsedad:

“Realmente fue un asunto que se cerró, fue algo que tenía que pasar, ¿sabes? Y pasó de la mejor manera. Al final del día yo agradezco. Las mismas niñas salieron a decir que era una mentira en televisión y yo ya tengo mi ejercicio de ‘no acción penal’, que es cuando se cierra todo el caso”, afirmó Mario.

Según lo revelado por revista TV Notas el año pasado, tres adolescentes de 17 años y una de 18 fueron invitadas a una fiesta que Mario ofreció en la ciudad de Acapulco, donde se les ofrecieron diversas sustancias, entre las que se encontraban alcohol, marihuana y cocaína.

El caso fue presentado ante la Fiscalía General del estado de Guerrero, órgano el cual desestimó las acusaciones tras una investigación y la falta de pruebas que probaran el delito del cantante.

