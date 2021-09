El día que Inés Gómez Mont salió de “Ventaneando” en medio de una polémica

Inés Gómez Mont habría sido "castigada" (IG: inesgomezmont)

Hace unas horas se reveló que un juez ha expedido una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La conductora había estado bajo investigación desde hace unos años, pues tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a una deuda de más de 10 millones de pesos, la cual fue saldada por la artista.

Pero Inés no sólo ha tenido problemas legales, sino que se ha rumorado que su etapa en el programa de entretenimiento Ventaneando llegó a su fin debido a un castigo por parte de Pati Chapoy, conductora del programa y encargada de asuntos de entretenimiento dentro de TV Azteca.

A pesar de afirmar tener un embarazo de alto riesgo, se le vio consumiendo bebidas alcohólicas (Foto: Instagram de Inés Gómez Mont)

Según diversos medios de comunicación, Inés abandonó Ventaneando a principios de 2015 por “una fuerte gripa”, lo cual confirmó ella misma en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer.

Tras días de ausencia, se informó que la conductora ya no seguiría en el programa debido a que su embarazo era de alto riesgo, por lo que tenía que guardar reposo absoluto en su domicilio.

Tiempo después, fuentes cercanas a la conductora revelaron que se le había visto bebiendo y fumando en centros nocturnos a pesar de estar embarazada, por lo que se le castigó en Ventaneando y, hasta la fecha, no ha podido regresar al programa.

A pesar de que los rumores de su presunto castigo circularon en diversos medios de comunicación, no han sido confirmados por ninguna de las dos partes. En una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia, Daniel Bisogno dijo que Inés abandonó el programa para atender a su familia:

“Pasa algo muy curioso, todas las que se han ido de Ventaneando han sido mujeres, no sé por qué, no sé si todas quieren ser Pati Chapoy y de repente llega la envidia que es tremenda y empiezan a competir y a volarse. Yo no entiendo”, dijo el conductor al hablar de la salida de varias conductoras del programa.

Inés Gómez Mont y su esposo son acusados de tres delitos graves Foto: Instagram/@inesgomezmont

“Inés Gómez Mont decidió ir a tener a su bebé y era mucha chamba y mire, ya lleva seis hijos. Es vecina de Pati, Pati la vio crecer y es un buen elemento, pero se fue por otras cuestiones, pero las demás se han ido por voluntad propia”, afirmó Bisogno.

La conductora tuvo problemas con las autoridades mexicanas desde 2016, pero aquél año evitó que su caso se llevara a juicio al pagar 10 millones 967 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presuntas contribuciones omitidas.

Según las autoridades, Inés tuvo ingresos superiores a los reportados en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el año 2016, por lo que desde ese año se inició una investigación en su contra para conocer el origen del excedente.

La pareja se conoció en la fiesta de cumpleaños del hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo Foto: Instagram/@inesgomezmont

Inés es sobrina del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y del ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Gómez Mont. Se afirma que es amiga de Juan Collado, abogado que ha trabajado con el ex presidente Enrique Peña Nieto y con Raúl Salinas de Gortari.

El pasado mes de junio una jueza federal concedió un amparo a favor de la conductora, lo que impidió que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerciera acción en su contra.

