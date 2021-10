Martha Figueroa recordó bloqueo laboral de Pati Chapoy: “No me daban chamba por su culpa”

Martha Figueroa dijo que Pati Chapoy fue "malilla" con ella (Foto: Cuartoscuro)

El año pasado el equipo de Ventaneando celebró los 25 años del programa emblema de espectáculos en TV Azteca, y para la reunión fueron convocados todos los ex conductores de la emisión que por un cuarto de siglo ha comandado Pati Chapoy.

A la emisión de aniversario acudieron personajes como Ricardo Cazares, Aurora Valle y Juan José Origel, quienes convivieron con los miembros actuales y repasaron la historia del programa de información de entretenimiento y farándula.

Llamó la atención que Martha Figueroa se haya conectado en videollamada con el resto de invitados para recordar su paso por las instalaciones de TV Azteca, cuando tras formar parte de la oficina de información de la televisora, vio nacer el programa vespertino.

Martha Figueroa y Pati Chapoy en Ventaneando (Captura de pantalla)

Y es que de la ahora conductora del programa Hoy es sabido que a raíz de que salió del programa no ha llevado la mejor relación con Pati Chapoy, por lo que sorprendió el verla conectarse a la celebración.

Tras limar asperezas con su aparición en Ventaneando, la periodista no había comentado mucho sobre el tema, pero es ahora, en su aparición en el programa de entrevistas de Mara Patricia Castañeda -prima de Pati- donde volvió a recordar aquellos años, en los 90, cuando presuntamente recibió malos tratos por parte de la veterana periodista de TV Azteca.

Figueroa se remontó a los años en que conoció a Chapoy en Televisa, mucho antes de la creación de Ventaneando, fue en la producción del programa Galardón a los grandes, donde ambas participaban comandadas por Raúl Velasco. Formaron buena amistad en el programa y fue cuando Chapoy se fue a los albores de TV Azteca, que Figueroa quedó desempleada, entonces fue invitada a una nueva “chamba”.

Por años las que fueron grandes amigas desde Televisa, se distanciaron (Foto: Instagram @figuerolas / @chapoypati)

“Cuando ella se va a TV Azteca, yo acababa de tener a Alex (su hijo) y estaba buscando chamba. Me invitó y me fui a trabajar de coordinadora de información y luego nació Ventaneando. Fuimos muy amigas y nos queríamos muchísimo, pero pasó como en las parejas, primero te quieres y luego ya no te quieres”, recordó la polémica periodista.

Martha narró que las rencillas y su malestar al interior del exitoso programa comenzaron cuando fue enviada con el equipo de José Ramón Fernández al Mundial de Francia 1998 a cubrir notas de color en el ámbito futbolístico, pero esta incursión no le fue del agrado de Pati, pues temía que Martha descuidara su labor en Ventaneando por incursionar en el área de deportes.

“Me quitan del equipo y me voy a hacer con José Ramón Fernández ‘Los Protagonistas’ en el Mundial del ‘98 en Francia. Cuando regresé me dijo Pati: ‘Lo hiciste muy bien y te darán tu propio programa’.

Martha y Juan José actualmente conducen el programa "Con permiso" en Unicable (Foto: Archivo)

José Ramón desde allá me dijo: ‘Aguas Figueroa, ya supe que te darán cuello llegando’. Luego dijeron que yo me fui y quedé de mandar cosas a Ventaneando y no mandé, que nomás me fui a divertir”, recordó la hoy titular del programa Con permiso.

Y es que tras ser despedida de Ventaneando, Figueroa no pudo conseguir trabajo tan fácilmente, hecho que le atribuye a Pati Chapoy: “Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…), tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo”.

Contó que en una ocasión Javier Alatorre quería que trabajara para su noticiero cubriendo la boda de los ahora reyes de España, Felipe y Letizia, sin embargo, por órdenes de Chapoy, no se concretó. “Estaba feliz y al rato me dijo Javier: ‘No deja ella que estés y me dijeron que no puedes estar’. Muchas cosas que yo decía: ‘híjole’”, recordó la periodista.

