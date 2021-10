Ventaneando buscó a Twitter tras la caída de las Redes Sociales: “¿Has visto nuestro programa?”

El programa vespertino de TV Azteca es superado en audiencia por una telenovela (Foto: Instagram / @ventaneandouno)

Tras la caída de las redes sociales de este 4 de octubre, varios famosos se mofaron de la situación, sorpresivamente se sumó uno de los programas más representativos de TV Azteca, Ventaneando. Fue a través de sus redes sociales que compartieron algunas opiniones sobre lo que paso con las redes de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Es importante recordar que Twitter fue de las únicas redes sociales que no perdió protagonismo, de hecho, la cuenta registro un ascenso histórico de usuarios conectados en un mismo horario.

Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter el programa vespertino Ventaneando compartió algunos momentos que lograron sacar varías reacciones de alegría a los seguidores del repertorio conducido por Pati Chapoy.

Ventaneando se sumó a la mufa tras las caída de las redes sociales Foto: Twitter/@VentaneandoUno

“Hey Twitter. Have you seen our show? Number one in entertainment news in Mexico. // Hola Twitter. ¿Has visto nuestro programa? Somos el número uno en investigación de entretenimiento en México”, comentó la cuenta del programa a un Twett de su página verificada.

Por otra parte, el programa compartió algunas publicaciones, primeramente la que un seguidor les envió por esa vía: “Con que no se caiga Ventaneando Uno todo está bien. Porque chisme siempre tendremos ahí”, escribió un seguidor del programa, el tweet prontamente alcanzó algunas réplicas.

En una segunda oportunidad, el programa colocó otro tweet irónico donde explicaba que se sumaran a la transmisión porque ellos no se habían caído: “Nosotros no nos caímos ¡Ya estamos al aire con mucha información para todos ustedes! Ventaneando!, adjuntó con una imagen la página oficial.

Ventaneando retweet Foto: Twitter/VentaneandoUno

Asimismo, durante la caída de las redes sociales que duró 6 horas, el día de ayer el programa vespertino fue tendencia vía Twitter, por la aparición de Mario Bautista para hablar de sus problemas legales en exclusiva en el programa insignia de TV Azteca.

Además, previo al desplome, VLA y Ventaneando volvieron a ser tendencia gracias a que dos participantes del programa vespertino, se sumaron al matutino dos de sus conductores más longevos y participaron en el show interno de Venga la Alegría, Quiero Cantar.

Desde hace algunas semanas se rumoreó en las redes sociales y algunas publicaciones de espectáculos, que habría una clara enemistad al interior del programa de espectáculos emblema de TV Azteca entre Pedrito Sola y Daniel Bisogno.

Se dijo que entre Daniel Bisogno y Pedro Sola había una evidente mala relación, toda vez que, según las versiones, Sola estaba harto de las burlas y comentarios sarcásticos que su compañero ha expresado sobre él al paso de los años en las emisiones de Ventaneando.

La periodista Elisa Beristain fue parte de los personajes que comentó las posibles molestias entres los conductores: “Durante años este señor que siempre se andaba escondiendo, no solamente tenía amargura de vivir esa doble vida, sino que también se traía de encargo, con bullying al pobre de Pedrito que siempre fue abiertamente como es”, además, asegura que Pedro Sola: “Se ríe en su carota de que lo estén sacando a empujones del closet”.

FOTO: Captura/@vengalaalegria

Para finalizar, durante la emisión de Quiero Cantar, Pedro Sola se expresó muy bien del personaje de su compañero, lo cual deja en evidencia que entre ambas figuras no existen rivalidades ni las rencillas que tanto se ha estado especulando.

“Yo he disfrutado tanto con la güera Limantour tantos años. La hemos pasado muy bien y hemos compartido escenario y soy muy feliz, ¡gracias, güera, eres lo máximo”, contestó el también youtuber.

“Mi Pedrito Sola, gracias a todos aquí, a todas estas gatas, gracias de corazón porque se merecen esto y más, hasta un bono les voy a dar, se los juro”, comentó Daniel en su personaje, dejando atrás los rumores de su mala relación de amistad.

SEGUIR LEYENDO: