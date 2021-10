Lilly Téllez denunció amenazas contra su hijo por parte de un seguidor de Morena

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez compartió capturas de pantalla de usuarios que arremetieron contra ella, amenazaron con desaparecer a su hijo y otro tuit en el que un usuario convocó a apedrear su automóvil, en consecuencia, la senadora pidió apoyo a la Policía Cibernética.

Téllez destacó que el usuario es seguido en la red social por el senador por el Estado de Zacatecas, José Narro Céspedes quien pertenece a la bancada de Morena y en cuya descripción asegura que no es un bot.

Asimismo, otro usuario llamó “bruja” a Téllez, convocó a apedrearla y aseguró que “no merece ninguna consideración”.

Esto, en el contexto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no asistirá a la ceremonia en donde se le entregará la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República a Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, ya que fue notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora Lilly Téllez.

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”