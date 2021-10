Cómo se originó el conflicto entre Lilly Téllez, Morena y Andrés Manuel López Obrador

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg

Lilly Téllez ha destacado en el Senado de la República por ser una de las voces más críticas en contra de las decisiones políticas de la llamada Cuarta Transformación y de su cabecilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador del Movimiento (AMLO) de Regenación Nacional (Morena).

Sin embargo, su ascenso en la política se dio precisamente de la mano del movimiento fundado por el presidente de México, e incluso le brindó su apoyo al ahora jefe del Ejecutivo Federal rumbo a la presidencia.

La separación y el conflicto se dio en un terreno en el que Morena ha sido especialmente duro con los personajes políticos de la oposición, o bien, con los que piensan a contracorriente con sus decisiones políticas.

Quién LiIlly Téllez y cómo llegó al senado

Lilly Téllez es, de profesión, reportera, periodista y presentadora de televisión en programas informativos y espacios noticiosos de formación. En dicho campo, dio sus primeros pasos cuando apenas era una adolescente de 17 años.

Sin duda tuvo una carrera en los medios increíblemente fructífera, al grado de incluso ganar un premio estatal de periodismo por el documental de investigación que trataba temas como el uso de pesticidas y plaguicidas en el sur del Estado de Sonora.

A loa 26 años, su carrera escaló de manera impresionante hasta convertirse en la primera mujer titular de un noticiario, mismo que se transmitía a través de la cadena TV Azteca. Su fuente pronto se desvió hacia programas de investigación sobre crimen organizado, corrupción, política,

Lamentablemente, en la cúspide de su carrera presentó una increíble investigación que desenfundaba los diversos casos de corrupción n del ex procurador de la Ciudad de México, Samuel del Villar.

Lamentablemente, el 22 de junio del año 2000, y presumiblemente en relación con lo anterior, fue víctima de un atentado a tiros, pero sus guardaespaldas intervinieron para evitar que tuviera un horrible desenlace.

En 2018 decidió dedicarse a la política, y se lanzó como candidata a Senadora de la República por el principio de mayoría relativa durante las elección federales, puesto para el que fue electa el primer día de septiembre del mismo año.

Actualmente es secretaria de la Comisión Jurisdiccional e integrante de las Comisiones de Salud; Relaciones Exteriores América del Norte, y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

(Foto: Cuartoscuro)

El descontento con AMLO y Morena

Sin embargo, el 14 d abril de 2020, la senadora informó a través de sus redes sociales que abandonaría la bancada de Morena en el Senado por “diferencias de criterio. En su Twitter oficial publicó el corto comunicado y algunos agradecimientos especiales.

Entre los anteriores, agradeció a Alfonso Durazo, entonces Secretario de Protección Ciudadana y ahora gobernador de Sonora, a Ricardo Monreal, Presidente de la Junta Política, así como al mismísimo Andrés Manuel López Obrador “por el respeto que han tenido hacia mi persona.

Algunos de los criterios en los que se pudo estar en desacuerdo, fueron iniciativas apoyadas por el Movimiento Regeneración Nacional como despenalizar el aborto y legalizar la mariguana en el país, pues la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya había pedido su salida d la bancada.

Y pese al anuncio de ahora ir como senadora sin bandera, y comprometida con seguir transitando el camino de la verdad, el Partido Acción Nacional (PAN) informó dos meses más tarde, el 3 de junio, que Téllez se incorporaría a su grupo parlamentario.

Lilly Téllez se pronunció contra una posible intromisión del presidente en el Senado (Foto: Twitter / @LillyTellez)

El coordinador panista, Mauricio Kuri González, aseveró que se trata de una mujer que ha sabido defender sus ideales, que ha sabido hacer respetar sus opiniones y se ha distinguido por mantener su crítica hacia lo que se está haciendo mal en el país.

Desde entonces, Lilly Téllez considera como un error su paso por el Movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; para prueba, su más reciente tuit de una fotografía donde se le puede ver con AMLO, a quien apoyó rumbo a la presidencia, lo que considera como “una decisión equivocada”.

“Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas”, compartió en su red social tras las críticas por ser parte de la firma con el partido español VOX.

Desde entonces, se han intensificado las críticas no únicamente contra Andrés Manuel López Obrador, algunos otros personajes de la Cuarta Transformación han sido sus clientes habituales como Hugo López-Gatell, entre otros.

La senadora Lilly Téllez (Foto: Twitter/LillyTellez)

El último de sus enfrentamientos fue por la participación de Andrés Manuel López Obrador en la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República; a lo que Lilly Téllez llamó a enfrentarlo y lo nombró “el violador serial de la Constitución”.

En respuesta, el presidente de México aseguró que no asistirá a entregar la medalla a Ifigenia Martínez, pues consideró que “una legisladora convocó a que me falten al respeto, ahí en el Senado”, y no quiere caer en provocaciones.

Además, se refirió también a las aseveraciones de Téllez, donde asegura que se arrepiente de haberle apoyado; de acuerdo con el presidente, la senadora está en todo su derecho, y además es lo correcto, pues en época de transformación “no hay justo medio, son tiempos de definiciones”.

