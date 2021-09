“No hay justo medio”: AMLO criticó a Lilly Téllez por arrepentirse de apoyarlo y firmar con VOX

El presidente López Obrador criticó a Lilly Téllez por arrepentirse de apoyarlo y firmar con VOX (Foto: Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una contundente crítica a Lilly Téllez por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox.

En conferencia de prensa matutina, se refirió a la decisión de la legisladora destacando que en la cuarta transformación no hay “justo medio”, pues solo hay dos caminos; ser liberal o conservador.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones.

Entonces, sí son dos agrupamientos, no hay más: liberales y conservadores”, indicó el tabasqueño.

Información en desarrollo