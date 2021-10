“El miedo no anda en burro… anda en ganso”: Chumel Torres criticó a AMLO por decisión de no asistir al Senado

El creador de contenido, Chumel Torres ironizó sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ausentarse en la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez gracias al tuit de la senadora Lilly Téllez. (Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres)

El creador de contenido, Chumel Torres ironizó sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ausentarse en la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez gracias al tuit de la senadora Lilly Téllez, en el que escribió: “El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente.”

“¿UN tuit de Lily Tellez hizo que AMLO cancelara su asistencia a la Belisario Domínguez? El miedo no anda en burro… anda en ganso”

Chumel ironizó sobre cómo fue el tuit de Téllez lo que provocó que el mandatario anunciara que no asistiría debido a que se le notificó que se estaba planeando un complot en su contra, encabezado por la senadora.

Sobre esto, el mandatario mexicano puntualizó esta mañana que iba a ser una situación “muy bochornosa” el enfrentamiento con la senadora y que cuando se trata de protestas de mujeres, “uno tiene que ser mucho más respetuoso”

Asimismo, López Obrador reiteró que hay que respetar la investidura presidencial, por lo que le envió una carta a Ifigenia Martínez en la que la felicitó y se disculpó anticipadamente, ya que no estará presente en la entrega, en su representación asistirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

A pregunta expresa de un periodista, López Obrador reveló que quién está detrás del boicot en su contra es la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, no obstante, aseguró que está en todo su derecho de hacerlo.

Entre el mandatario y la legisladora sonorense se han registrado un par de altercados públicos. Uno de ellos fue cuando el presidente la criticó por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones”, indicó el tabasqueño.

Sobre esta decisión del mandatario mexicano, Téllez publicó un tuit en el que le pidió que respetara la investidura presidencial, pues aseguró que “tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar.”

“Usted Señor Presidente @lopezobrador_ tiene la <b>fuerza del estado para calumniar</b> y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus <b>constantes violaciones al mandato constitucional</b>. Respete su investidura”

Lilly Téllez denunció amenazas contra su hijo por parte de un seguidor de Morena

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez compartió capturas de pantalla de usuarios que arremetieron contra ella, amenazaron con desaparecer a su hijo y otro tuit en el que un usuario convocó a apedrear su automóvil, en consecuencia, la senadora pidió apoyo a la Policía Cibernética.

Téllez destacó que el usuario es seguido en la red social por el senador por el Estado de Zacatecas, José Narro Céspedes quien pertenece a la bancada de Morena y en cuya descripción asegura que no es un bot.

Asimismo, otro usuario llamó “bruja” a Téllez, convocó a apedrearla y aseguró que “no merece ninguna consideración”. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) no ha dicho nada al respecto.

