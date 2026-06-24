AMOTAC confirma el retiro de movilizaciones en carreteras tras firma con Harfuch: de no cumplir acuerdos, regresarán en tres meses

Representantes de AMOTAC y Omar García Harfuch participan en una reunión de negociación para firmar acuerdos sobre el retiro de movilizaciones en carreteras en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció el retiro de las movilizaciones que realizó este miércoles en diversas carreteras del país, luego de alcanzar acuerdos con autoridades federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno.

El anuncio fue realizado por Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de AMOTAC, quien informó que la organización sostuvo una tercera reunión de trabajo con representantes del Gobierno de México y firmó una minuta para dar seguimiento a las principales demandas del sector transportista.

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De acuerdo con el dirigente, los compromisos establecidos serán atendidos mediante mesas de trabajo permanentes entre la organización y las autoridades federales. Sin embargo, advirtió que, si no existen resultados concretos en un plazo de tres meses, los transportistas podrían retomar las movilizaciones.

Las movilizaciones de AMOTAC esta mañana

Desde las primeras horas de este miércoles, integrantes de AMOTAC realizaron movilizaciones en distintos puntos del país para exigir soluciones a problemas relacionados con la seguridad en carreteras, la operación del transporte de carga y diversas demandas del sector.

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Las manifestaciones ocurrieron luego de que la organización mantuviera su convocatoria nacional mientras esperaba la formalización de los acuerdos negociados con el Gobierno federal.

Tras concretarse la firma de la minuta, Rafael Ortiz Pacheco pidió a los transportistas liberar las vialidades y concluir las protestas de manera ordenada.

“Les pido de favor que liberen la vía. No bloqueos, háganlo de manera ordenada, cuiden sus negocios, cuiden su vida y cuiden a la gente que los rodea”, expresó el dirigente nacional.

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¿Qué acordaron AMOTAC y el Gobierno federal?

Según explicó Rafael Ortiz Pacheco, la minuta firmada contempla la atención inmediata de los temas que la organización considera prioritarios.

“Acabamos de firmar una minuta donde se dará seguimiento a los puntos más álgidos de manera inmediata y por medio de mesas de trabajo”, señaló.

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El dirigente agregó que AMOTAC trabajará de forma permanente con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el gremio.

No obstante, lanzó una advertencia a las autoridades federales en caso de que los compromisos no se traduzcan en acciones concretas.

“De no haber resultados en tres meses, los invito a que volvamos nuevamente”, afirmó.

Prometen atender seguridad en carreteras y transporte

Por su parte, César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación, aseguró que el Gobierno federal cumplirá con los compromisos asumidos durante la reunión.

El funcionario agradeció la disposición de AMOTAC para alcanzar acuerdos y destacó que distintas dependencias federales participarán en el seguimiento de los compromisos establecidos.

“Habremos de honrar la palabra empeñada y vamos a darle seguimiento para que puedan estar tranquilos en temas que tienen que ver con comunicaciones y transportes, y en temas que tienen que ver con seguridad en carreteras”, señaló.

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Harfuch promete acción inmediata

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también respaldó los acuerdos alcanzados y aseguró que las reuniones con los transportistas tendrán resultados concretos.

El funcionario destacó que las mesas de trabajo comenzarán de manera inmediata y estarán enfocadas en resolver los problemas planteados por el sector.

“Vamos a honrar la palabra. Vamos a establecer mesas de trabajo de manera inmediata. Mesas de trabajo no de protocolo, sino de acción inmediata para ir resolviendo los temas que previamente fueron conversados aquí”, afirmó.

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Con este acuerdo, AMOTAC dio por concluidas las movilizaciones programadas para este miércoles, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar las protestas dentro de tres meses si considera que las autoridades federales no cumplen los compromisos firmados.