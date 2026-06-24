Desalojan con violencia plantón de colectivo de mujeres trans que pedía diálogo con Gobernación, activista acusa transfobia

28/10/2022 Los zapatos de una mujer debajo de una bandera trans durante una concentración de la Federación Plataforma Trans, en la sede del PSOE en la calle Ferraz, a 28 de octubre de 2022, en Madrid (España). La Federación Plataforma Trans se concentra para protestar contra la petición del PSOE de pedir una semana más de plazo para presentar las enmiendas parciales al Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y además, insistir a la formación que deje de ''obstaculizar alineándose, en ese sentido con el Partido Popular y Vox''. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Colectivos de mujeres transgénero y activistas de la comunidad LGBT instalaron un plantón en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ubicada en el centro de la Ciudad de México, con el objetivo de exigir una audiencia directa con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, y solicitar acciones a favor de las personas trans.

Sin embargo, tras cuatro días de protesta, fueron desalojadas con violencia presuntamente por integrantes de la Guardia Nacional, sin que sus demandas fueran atendidas por las autoridades federales.

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En entrevista con Infobae México, Victoria Samano, activista trans y fundadora del colectivo Lleca, narró que todo comenzó el 18 de junio pasado, cuando acudieron a la Secretaría de Gobernación para manifestar sus demandas.

Detalló que inicialmente, las autoridades ofrecieron una reunión en uno de los salones del edificio. Al llegar, las colectivas solicitaron saber los nombres y cargos de las personas funcionarias presentes, pero no obtuvieron respuesta.

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“Al principio habíamos solicitado que nos dieran los nombres y cargos de las personas funcionarias que iban a estar en la reunión, pero pues se negaron”.

Durante la reunión, las representantes gubernamentales pidieron a las activistas que repitieran sus exigencias, a pesar de que ya existían antecedentes y mesas de trabajo previas con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.

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“Nos cansamos, porque ellos sí llevaban como un resumen de los supuestos avances que ha habido, pero jamás se tomaron la molestia de hacer un resumen de nuestras exigencias y peticiones que ya habíamos planteado en diversas mesas de trabajo”, afirmó.

Las manifestantes expresaron su inconformidad ante la falta de avances y la negativa de las autoridades a concertar una audiencia con la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

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“Les dijimos que queríamos una reunión con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela, pero dijeron que eso no iba a suceder, que la secretaria no nos iba a recibir”, señaló.

Frente a esta respuesta, las activistas decidieron permanecer en el salón asignado. Durante los días siguientes, organizaron guardias, dormían y comían en el lugar, en espera de una respuesta formal a sus peticiones.

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“Ahí tuvimos el plantón dentro de este salón. Pues ahí nos quedábamos a dormir, ahí comíamos, ahí llegaban todas, ahí hacíamos como esta rotación de guardia”, agregó.

Victoria Samano publicó en su cuenta de X una serie de videos, en los que se ve a elementos de la Guardia Nacional agredir verbalmente a las manifestantes e incluso, patearlas y tomarlas de los hombros de forma agresiva, para alejarlas de las rejas que rodean el inmueble.

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En un segundo video, difundido en la misma red social, se ve a un grupo de manifestantes colocar sillas frente a un acceso de la SEGOB; sin embargo, pocos segundos después alguien les arroja polvo de un extinguidor.

La activista denunció que por el desalojo al menos tres personas resultaron lesionadas, una de ellas es la integrante de uno de los colectivos trans, a quien le fracturaron la cabeza y tuvo que ser trasladada al Hospital Rubén Leñero.

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Ante esto, Samano denunció una falta de apertura al diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación, la cual atribuyó a una actitud de transfobia institucional.

“El que no quieran atendernos, pues es esta transfobia institucional por parte de la Secretaría de Gobernación, porque con otros colectivos, otros grupos sociales, sí ha habido la apertura”, acusó.

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A pesar de haber ingresado solicitudes de manera oficial, las activistas no obtuvieron respuesta sobre un posible encuentro con Rosa Icela Rodríguez ni con otros titulares de dependencias federales.

“Ingresamos un oficio de manera formal en oficialía de partes solicitando la reunión y pues el día de ayer nos entregaron la respuesta, pero no venía nada referente a la reunión con la secretaria de Gobernación y otros titulares de dependencias federales”, mencionó.

Las colectivas señalaron que la distancia de las autoridades contrasta con el discurso público sobre apertura y diálogo con grupos sociales.

“A pesar de que la presidenta dice que están abiertos al diálogo y que la secretaria de Gobernación es la que recibe a los colectivos y hace un trabajo extraordinario, pues ya vemos que la realidad no es así”.

Próximas acciones

Después del desalojo, la activista informó que el plantón en la Secretaría de Gobernación permanecerá, aunque sin movilizaciones durante los siguientes dos días.

“No, por ahora vamos a descansar estos dos días, miércoles y jueves, que el plantón ahí permanece. Las retomamos el día viernes y también nos estamos preparando para la marcha del sábado”.

Las participantes del plantón, integrantes de organizaciones como Lleca, recordaron que forman parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación.

No obstante, expresaron preocupación por la falta de respuesta ante las agresiones sufridas durante el operativo.

“Le hemos preguntado qué es lo que van a hacer ahora que fuimos agredidas por parte de la Guardia Nacional que estaba en la Secretaría de Gobernación y la verdad es que no hemos tenido respuesta desde el día de ayer”, añadió la activista en entrevista con Infobae.

La principal exigencia de las colectivas es que la secretaria Rosa Icela Rodríguez dialogue directamente con las representantes trans y atienda sus peticiones de manera formal.

“Ese es el tema que nos sigue preocupando: la seguridad y que incluso esta institución que depende de la Secretaría de Gobernación, se supone que deberían de estarnos protegiendo”, aseveró.

Las activistas subrayaron que continuarán la protesta hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades federales.

Señalaron que la seguridad de quienes participan en el plantón sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo ante la ausencia de protección institucional tras los hechos de violencia denunciados.

ONG’s condenan desalojo

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el desalojo de personas trans y no binarias que protestaban en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir atención a sus demandas y garantías para el ejercicio de sus derechos.

La organización recordó que los estándares internacionales en materia de derechos humanos obligan a las autoridades a priorizar el diálogo, la mediación y la negociación antes de recurrir a cualquier medida que restrinja la protesta.

En un contexto marcado por la discriminación y la violencia histórica contra la población trans en México, Amnistía Internacional consideró indispensable que las demandas de reconocimiento, seguridad y acceso a derechos sean escuchadas y respondidas.

La organización exhortó a las autoridades federales a establecer canales de diálogo genuino con las personas y colectivos involucrados, señalando que la participación y el respeto a los derechos humanos son la vía adecuada para atender los reclamos sociales y fortalecer una sociedad más justa e incluyente.