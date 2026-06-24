Flautas de pollo mexicanas con salsa tatemada: una receta fácil y placentera

Las flautas de pollo destacan en la cocina mexicana por su sencillez y el equilibrio de sabores que ofrecen en reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas de pollo ocupan un lugar especial dentro de la cocina mexicana gracias a su sencillez y al equilibrio de sabores que ofrecen. Crujientes por fuera y suaves por dentro, se han convertido en una de las opciones favoritas para compartir en reuniones familiares o para consentirse con una comida llena de tradición.

Uno de los mayores atractivos de este platillo es la salsa tatemada, un complemento que aporta profundidad y carácter a cada bocado. El proceso de asar los ingredientes realza sus aromas naturales y crea una combinación que transforma una receta cotidiana en una experiencia llena de matices.

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Además de ser una alternativa deliciosa, las flautas permiten aprovechar ingredientes básicos que suelen encontrarse en casa. Con una preparación práctica y un resultado irresistible, este clásico mexicano demuestra por qué sigue conquistando generaciones.

Un antojito mexicano que nunca pasa de moda

La salsa tatemada aporta profundidad al platillo, ya que el asado de los ingredientes realza aromas y crea notas ahumadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas destacan por su versatilidad. Aunque pueden elaborarse con distintos rellenos, la versión de pollo es una de las más populares debido a su sabor suave y a la facilidad con la que combina con salsas, verduras y cremas.

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Su característica forma enrollada ayuda a obtener una textura dorada y uniforme al freírse. El resultado es una cubierta crujiente que resguarda un interior jugoso, creando un contraste que resulta difícil de resistir.

Cuando se acompañan con salsa tatemada, el platillo adquiere una dimensión diferente. Los ingredientes asados aportan notas ahumadas que equilibran perfectamente la intensidad de las flautas recién hechas.

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Ingredientes y preparación de las flautas de pollo mexicanas con salsa tatemada

Esta receta de flautas permite aprovechar ingredientes básicos de casa con una preparación práctica y un resultado crujiente por fuera y suave por dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, la receta completa para preparar este delicioso platillo en casa.

Ingredientes

12 tortillas de maíz

2 tazas de pollo cocido y deshebrado

Aceite vegetal para freír

Para la salsa tatemada

4 jitomates

2 chiles serranos

1 diente de ajo

Sal al gusto

Para acompañar

Lechuga picada

Crema

Queso fresco desmoronado

Aguacate en rebanadas

Preparación

Calienta ligeramente las tortillas para que sean más fáciles de enrollar. Coloca una porción de pollo deshebrado en cada tortilla y enrolla firmemente. Si es necesario, asegura las flautas con palillos. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda. Fríe las flautas hasta que estén doradas y crujientes. Retira y coloca sobre papel absorbente. Para la salsa, asa los jitomates, los chiles serranos y el ajo hasta que estén tatemados. Licúa los ingredientes con sal al gusto hasta obtener una salsa homogénea. Sirve las flautas acompañadas de lechuga, crema, queso fresco, aguacate y la salsa tatemada.

El secreto para disfrutar una experiencia llena de sabor

Calentar ligeramente las tortillas facilita el enrollado y ayuda a evitar que se rompan durante la cocción de las flautas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la receta es sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia. Utilizar tortillas recién calentadas facilita el enrollado y ayuda a evitar que se rompan durante la cocción.

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La salsa tatemada también merece atención especial. Entre más uniforme sea el asado de los ingredientes, mayor será la intensidad de los sabores que aportará al platillo. Ese toque ligeramente ahumado es precisamente lo que convierte a esta preparación en una de las favoritas de la cocina mexicana.

Servidas al momento, las flautas alcanzan su mejor versión. La combinación de la cubierta crujiente, el pollo deshebrado, los vegetales frescos y la salsa recién preparada crea una mezcla equilibrada que invita a repetir. Son una prueba de que las recetas tradicionales siguen teniendo un lugar privilegiado en la mesa gracias a su sabor, practicidad y capacidad para reunir a la familia alrededor de un buen platillo.

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