FGR promueve campaña internacional para detectar víctimas de explotación sexual, laboral e infantil

La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a difundir en México la campaña internacional “¿Puedes Verme?”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trata de personas suele desarrollarse lejos de la vista pública, incluso cuando las víctimas se encuentran diariamente en espacios concurridos, centros de trabajo, establecimientos comerciales o entornos digitales. Esa condición de invisibilidad representa uno de los principales desafíos para las autoridades y organizaciones dedicadas a combatir este delito.

Con el objetivo de fortalecer la detección de posibles casos, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a difundir en México la campaña internacional “¿Puedes Verme?”, una iniciativa orientada a sensibilizar a la población sobre las distintas formas de explotación y los indicadores que podrían ayudar a identificar a personas que se encuentran bajo control o abuso de terceros.

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La estrategia es promovida a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) y forma parte de un esfuerzo impulsado por la organización internacional A21, dedicada a la prevención y combate de la trata de personas.

De acuerdo con la información de la FGR, muchas víctimas mantienen contacto cotidiano con otras personas sin que su situación sea detectada. Por ello, la campaña busca que la sociedad aprenda a reconocer señales de alerta que podrían indicar la existencia de explotación o coerción.

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La iniciativa parte de una pregunta central: “¿Puedes verme?”, una frase con la que se pretende llamar la atención sobre aquellas personas cuya situación pasa inadvertida pese a encontrarse a la vista de todos. El mensaje busca generar conciencia sobre la importancia de observar, identificar riesgos y reportar situaciones sospechosas cuando existan indicios de que alguien podría estar siendo víctima de este delito.

La trata de personas comprende conductas como captar, trasladar, retener, recibir o alojar personas con fines de explotación. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae Colombia)

La FGR recordó que la trata de personas comprende conductas como captar, trasladar, retener, recibir o alojar personas con fines de explotación. Se trata de una actividad considerada una grave violación a los derechos humanos debido a las afectaciones que provoca en la libertad, dignidad e integridad de quienes la padecen.

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Entre las modalidades reconocidas por la legislación mexicana se encuentran la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad forzada, la utilización de menores en actividades ilícitas, los matrimonios forzados y la extracción ilegal de órganos.

Los riesgo, presentes en internet y redes sociales

Las autoridades también alertaron sobre los riesgos presentes en internet y redes sociales. De acuerdo con los materiales de la campaña, los grupos dedicados a la trata suelen aprovechar plataformas digitales para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales, promesas de empleo, oportunidades de estudio o propuestas económicas engañosas.

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La organización A21 ha señalado que una de las principales dificultades para combatir este delito es que muchas personas desconocen cómo identificar señales de explotación. Por ello, la campaña busca ofrecer información práctica que permita reconocer comportamientos, circunstancias o condiciones que podrían requerir atención de las autoridades.

Tanto la FGR como la organización promotora de la iniciativa consideran que la participación ciudadana puede contribuir a la detección temprana de víctimas y al fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con redes de explotación.

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La difusión de “¿Puedes Verme?” forma parte de los esfuerzos para ampliar el conocimiento público sobre la trata de personas y fomentar una cultura de prevención frente a uno de los delitos que más afectan la libertad y los derechos fundamentales de quienes son sometidos a distintas formas de explotación.