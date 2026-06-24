Los únicos 4 jugadores de México que no han jugado durante este Mundial 2026

Solamente cuatro jugadores de México faltan por jugar en este Mundial (AP Photo/Fernando Llano)

La Selección Mexicana atraviesa la Fase de Grupos del Mundial 2026 con la mira puesta en la clasificación, y tras dos partidos disputados, solo cuatro jugadores del plantel permanecen sin minutos en el torneo. Javier Aguirre ha rotado a su equipo y ha utilizado la mayor parte de los 26 convocados, pero algunos nombres todavía esperan su oportunidad en la máxima cita del futbol.

Después de los encuentros ante Sudáfrica y Corea del Sur, el cuerpo técnico mantiene inéditos en la cancha a Guillermo “Memo” Ochoa, Carlos Acevedo, Mateo Chávez y Guillermo “Memote” Martínez. Aunque Aguirre ha expresado confianza en todo su grupo, la competencia interna y las necesidades tácticas han pospuesto el debut de estos futbolistas.

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Memo Ochoa sí tendrá su sexto mundial en su trayectoria y marcará un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)

Ochoa y Acevedo, suplentes en la portería

La portería de México cuenta con dos arqueros que aún no han visto acción en este Mundial. Guillermo Ochoa, histórico del Tricolor y mundialista desde 2006, se mantiene como opción de recambio. Junto a él, Carlos Acevedo, el arquero de Santos Laguna, espera turno para defender el arco nacional. Ambos han acompañado al grupo en los entrenamientos y en el banquillo durante los dos compromisos iniciales.

La titularidad en la portería ha recaído en el “Tala” Rangel, elegido por Aguirre para este torneo, y los cambios en esa posición no han sido necesarios hasta el momento. Tanto Ochoa como Acevedo aportan experiencia y respaldo al grupo, pero el cuerpo técnico ha preferido mantener la continuidad del once inicial bajo los tres postes.

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Acevedo prefirió no hablar de la polémica sobre los jugadores de Chivas y Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chávez y “Memote” Martínez, sin minutos en la ofensiva

El lateral derecho Mateo Chávez y el delantero Guillermo “Memote” Martínez completan la lista de jugadores sin participación en cancha. Chávez, joven promesa, ha sido alternativa en la banca, pero no ha sido requerido en el esquema de Aguirre ya que Gallardo ha tenido una buena participación.

Por su parte, “Memote” Martínez, delantero de Pumas, se mantiene a la espera en el ataque, mientras el técnico ha optado por otras variantes ofensivas como Raúl Jiménez o Santiago Gimenez, quien apenas sumó unos minutos en el partido pasado.

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República Checa: último rival del combinado azteca

La Selección Mexicana enfrenta un cierre de fase de grupos con el pase asegurado a dieciseisavos. El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá este miércoles 24 de junio ante República Checa en el Estadio Ciudad de México, durante la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Después de conquistar dos victorias consecutivas, México ya ocupa el primer lugar de su grupo. En su debut, la escuadra nacional superó a Sudáfrica con un marcador de 2 a 0. Más tarde, en su segundo encuentro, los mexicanos derrotaron a Corea del Sur con un gol de diferencia.

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El defensa de la selección mexicana de fútbol Israel Reyes (2-i), durante el entrenamiento celebrado este lunes en Guadalajara previo al partido ante la selección de Corea. EFE/Sashenka Gutiérrez

El partido ante República Checa será el último compromiso de la selección en la primera ronda del torneo. Aunque el equipo ya está clasificado, el resultado podría definir la posición final en el grupo y los posibles cruces en la siguiente fase.