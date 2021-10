“Descubriste su talón de Aquiles”: Fox celebró a Lilly Téllez por “intimidar” a AMLO

Fox celebró a Lilly Téllez por “intimidar” a AMLO (Foto: EFE)

El expresidente Vicente Fox celebró a la senadora de Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez por demostrar que Andrés Manuel López Obrador le tiene “miedo” al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, al extranjero y a las mujeres.

En este sentido, aseguró que la legisladora le dio un “calambre” al mandatario y, además, descubrió su talón de Aquiles. Para concluir su mensaje publicado en Twitter, instó a las mujeres a seguir resistiendo para recuperar al país.

“Lilly le diste un gran calambre!! Bravo, demostraste que le tiene panico: . Al senado . A la cámara . Al extranjero Y...... . A la mujeres. Descubriste su “talón de aquiles” Vamos mujeres, resistir para recuperar nuestro país!!”, manifestó.

Fox aseguró que AMLO le tiene miedo al senado y a las mujeres (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

Esto luego de que el pasado 4 de octubre, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se disculpara con Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana, por no poder asistir a la ceremonia en donde se le entregará la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República.

El tabasqueño también aprovechó para felicitarla por este importante galardón y destacó su trayectoria en los estudios de desigualdad y neoliberalismo en México.

Aunado a esto, el mandatario refirió que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues fue notificado de la planeación de un complot en su contra, encabezado por la senadora Lilly Téllez.

“Le mandé una carta, a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves, lo considero algo muy merecido, la maestra es excepcional, y en la carta que le escribo, así lo digo, porque la maestra fue directora de la escuela de economía”, señaló.

AMLO acusó de complot a Lilly Téllez (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg)

“Usted merece toda mi administración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude al poder económico y político ni a sus empleados y voceros”

“Queridísima maestra Ifigenia, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirán la medalla Belisario Domínguez, distinción que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos, usted no solo fue directora de la escuela de Economía de la UNAM, en sus mejores momentos, sino que es precursora de los estudios de desigualdad en México”, comienza la carta firmada a nombre de López Obrador.

Aunado a esto, destacó que fue fundadora de la corriente democrática que “condujo a lo que en la actualidad es la cuarta transformación de la vida pública”. Por otra parte, recordó que Efigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas son los precursores de este movimiento.

López Obrador señaló que la senadora está en todo su derecho (Foto: Reuters)

A pregunta expresa de un periodista, López Obrador reveló que quién está detrás del boicot en su contra es la senadora del PAN, no obstante, aseguró que está en todo su derecho de hacerlo.

Entre el mandatario y la legisladora sonorense se han registrado un par de altercados públicos. Uno de ellos fue cuando el presidente la criticó por arrepentirse de apoyarlo en su camino al Ejecutivo y de firmar la “Carta Madrid” con el partido español Vox.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones”, indicó el tabasqueño.

