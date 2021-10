“Cobardes”: PAN responsabilizó a AMLO de amenazas contra Lilly Téllez

Julen Rementería responsabilizó al presidente de la República de lo que le pueda pasar a Lilly Téllez (Fotos: Cuartoscuro // PAN Senado)

Luego de que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez denunció en sus redes sociales que varios usuarios la han amenazado, el legislador Julen Rementería del Puerto responsabilizó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de lo que le pueda pasar a la panista.

A través de su cuenta de Twitter, Rementería del Puerto compartió un video en el que responsabilizó a López Obrador de lo que le pueda suceder a la senadora, pues manifestó, el mandatario federal se ha encargado de polarizar el país.

“De manera muy reciente, acaba de arremeter, sin fundamentos porque nunca fue amenazado, nunca se ha hecho una manifestación en la que se pudiera suponer que estuviera en riesgo su visita para este próximo jueves, a una senadora del grupo parlamentario del PAN, a Lilly Téllez, queremos hacerlo responsable a él de lo que le pueda pasar, de la seguridad, hay amenazas y no son menores y la verdad que todo este cúmulo de seguidores que tiene pueden hacer algo que lastime a ella y su familia”, aseveró.

Rementería del Puerto manifestó que el mandatario federal se ha encargado de polarizar el país (Foto: Cuartoscuro)

Junto al audiovisual, el senador condenó las intimidaciones que han realizado los simpatizantes de Morena, quienes, señaló, han amenazado de manera “cobarde” a la panista desde el anonimato.

“Condeno de manera enérgica las amenazas a mi compañera @LillyTellez por parte de los simpatizantes de Morena. Cobardes que se escudan en el anonimato. Exigimos a las autoridades que busquen a los responsables y ofrezcan protección para la senadora, si ella así lo desea”

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; un usuario pidió al legislador poner un alto al Ejecutivo Federal, y recordó que López Obrador ha realizado comentarios ofensivos contra los que llama “conservadores fifís”.

“Claro, son muy delicadas esas amenazas. Recordemos que el presidente ha creado esta separación y entre sus seguidores hay mucho fanático, eso es lo peligroso”, comentó otra.

Lilly Téllez solicitó ayuda a la Policía Cibernética luego de que recibió amenazas contra ella y su hijo (Imagen: Twitter/ @LillyTellez)

Y es que la mañana de este 5 de octubre, Lilly Téllez solicitó ayuda a la Policía Cibernética luego de que recibió amenazas contra ella y su hijo a través de redes sociales.

En una publicación, Téllez destacó que el usuario que la amenazó es seguido en la red social por el senador de Zacatecas, José Narro Céspedes, quien pertenece a la bancada de Morena y en cuya descripción asegura que no es un bot.

En otro tuit, la panista compartió la captura de pantalla de una publicación donde un internauta la llamó “bruja”, convocó a apedrearla y aseguró que “no merece ninguna consideración”.

Las amenazas de muerte, de apedrearla y de rayar su auto fueron exhibidas un día después de que el mandatario federal aseguró que la senadora de Acción Nacional convocó a que lo agredieran en el Senado durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

La amenazas de muerte, de apedrearla y de rayar su auto fueron exhibidas un día después de que el mandatario aseguró que la senadora convocó a que lo agredieran (Foto: Instagram@lillytellezg)

El presidente aclaró que no asistirá al Senado porque “una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros”.

“Que aclaro, tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad”, agregó.

