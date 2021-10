Arremetió alcalde en Benito Juárez contra AMLO por tildar de “conservadora” a la Colonia del Valle

Santiago Taboada reventó a AMLO (Foto: Twitter /@STaboadaMX - @lopezobrador_)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, no tuvo piedad en contra de la clase media, pero esta vez llegó mucho más lejos al señalar a los vecinos de una famosa colonia capitalina.

Fue durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional donde aseguró que en la Colonia del Valle de la Ciudad de México hay más conservadores que en otra conocida como Lomas de Chapultepec.

Pero ahí no se detuvo el mandatario mexicano, quien señaló que este pensamiento lo comparten entre 10 millones y 20 millones de personas más a lo largo y ancho del país; no obstante, celebró que no son mayoría.

“Es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10 o 20 millones, siempre ha existido ese pensamiento conservador. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las Lomas, por ejemplo. Está extendido, no son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento de egoísmo, individualismo, de corrupción, de clasismo, de racismo, y yo toco este tema porque me importan los jóvenes, es mi responsabilidad como presidente”, refirió el tabasqueño.

Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador gestures while he mentions he is in favour of investigating Mexican nationals who appear in a series of documents released as part of the so-called 'Pandora Papers', during a news conference in Puebla, Mexico October 4, 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Sin embargo, pasaron apenas unas horas cuando el representante de la alcaldía y sus habitantes, el panista Santiago Taboada, quien cumple su segundo periodo como alcalde de la Benito Juárez, respondiera con dureza.

Durante su respuesta en video, publicada en las redes sociales, el abanderado del Partido Acción Nacional, consideró que se trata de una alcaldía emblemática, además de ser una de las que más impuestos recauda, y una con el desarrollo urbano que todo el país debería tener por derecho.

“Esta es la Colonia del Valle, una de las más emblemáticas de la Ciudad de México. Es una de las colonias con mayor plusvalía de la capital, de las que más recursos con el pago de impuestos le aporta el erario de la ciudad y al país, aquí los vecinos tienen un índice de desarrollo humano envidiable, al que deberían acceder todos los mexicanos por derecho”, inició el político mexicano.

Santiago Taboada reventó a AMLO (Foto: Twitter /@STaboadaMX)

Sin embargo, aseguró que lo anterior no los hace ajenos a la política, pues en la colonia siempre se han distinguido por ser de entre las más críticas con las decisiones gubernamentales.

“Los vecinos son organizados, se informan y exigen a las autoridades la calidad de vida que se merecen, pero también son muy críticos de las malas decisiones del gobierno, y así lo han expresado siempre y en cada elección”, continuó.

Agregó también que son gente trabajadora, pero realmente a lo que aspiran, es a contar con cada día mejores servicios como atención médica de calidad, mayor seguridad, trabajo, buenas escuelas, entre otros.

“Pero la Colonia del Valle es de gente trabajadora, y si por levantarse temprano todos los días a trabajar para pagar una renta, las colegiaturas y el mercado, las y los califican de conservadores, pues ojalá el país tenga más gente como esta. Señor presidente, no se equivoca. Esta colonia, como muchas, sí es y sí son aspiracionistas; aspiran a tener cada vez mejores servicios humanos, mayor seguridad, trabajo, buenas escuelas y atención médica de calidad; como gobierno estamos obligados a proveerlo y así trabajaré todos los días desde Benito Juárez para hacer todo lo posible”, advirtió.

Santiago Taboada reventó a AMLO (Foto: Twitter /@STaboadaMX)

Y en teste contexto, convocó también a sus compañeros alcaldes de Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) a trabajar con ahínco para cumplir con las expectativas de los vecinos.

Por último, agregó que nunca ha presenciado el egoísmo que describió AMLO, pero sí ha visto grandes acciones como las presentadas durante la tragedia del huracán Grace o, por ejemplo, los acopios para los damnificados del sismo de septiembre de 2017.

SEGUIR LEYENDO: