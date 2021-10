“Hay más conservadores en la Colonia del Valle que en las Lomas”: AMLO volvió a arremeter contra la clase media

AMLO volvió a arremeter contra la clase media (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la clase media al asegurar que en la Colonia del Valle de la Ciudad de México hay más conservadores que en las Lomas de Chapultepec.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario señaló que este pensamiento lo comparten entre 10 y 20 millones de personas en el país, no obstante, celebró que no son mayoría.

“Es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10 o 20 millones, siempre ha existido ese pensamiento conservador. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las Lomas, por ejemplo. Está extendido, no son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento de egoísmo, individualismo, de corrupción, de clasismo, de racismo, y yo toco este tema porque me importan los jóvenes, es mi responsabilida como presidente”, refirió el tabasqueño.

Información en desarrollo