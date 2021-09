PAN en San Lázaro pide a la SEP que se transmitan las clases en vivo desde las escuelas

Jóvenes de una secundaria técnica asisten a clases presenciales hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Como una metodología en paralelo a las ya instauradas en el sector, Teresa Castell, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a establecer los mecanismos necesarios para transmitir clases en vivo a través de plataformas digitales en los planteles que cuenten con los medios adecuados para la transmisión de ese tipo de contenido.

A través de un punto de acuerdo, la militante del blanquiazul señaló que, ante la pandemia de COVID-19 que continúa azotando a las y los mexicanos, es necesario implementar nuevos mecanismos para garantizar que las y los alumnos que asisten de forma presencial reciban el mismo contenido, atención y asesoría.

Por lo que se inclinó por echar mano de las herramientas digitales que se encuentren al alcance de las escuelas que puedan mantener este tipo de interacciones, con la finalidad de equilibrar el acceso a la educación de aquellos que estén tomando clases a distancia respecto a los que sí acuden a las aulas.

María Teresa Castell de Oro Palacios, del PAN, propuso echar mano de las tecnologías de la información para ayudar a la calidad educativa (Foto: Cortesía / PAN)

Castell de Oro Palacios refirió que en los planteles donde sea posible, la tecnología permite la transmisión de esas clases completamente en vivo a través de internet sin generar mayores costos para las instituciones educativas ni requerir instalaciones adicionales, lo que permitiría tener un aforo bajo al interior de las instituciones educativas y una comunicación constante con las y los alumnos.

De acuerdo con la panista, esto permitirá a los estudiantes interactuar con su profesor de una manera más eficiente que en programas grabados o transmitidos por televisión, al llevar a cabo una dinámica más apegada a la normalidad, hacer preguntas directamente e incluso estar más familiarizados con sus salones o entorno.

Cabe recordar que mantener aforos reducidos previene la generación de brotes descontrolados de SARS-CoV-2, pues permite conservar la sana distancia y facilita la observación continua de las y los matriculados que se presentan en las escuelas.

También detalló que en muchos planteles se están generando modelos educativos distintos entre quienes asisten y reciben clase directamente de un profesor y aquellos que están recibiendo contenido pregrabado a través de televisión, causando un perjuicio en la calidad de los conocimientos y la manera de acceder a ellos.

El exhorto será revisado por la Comisión de Educación (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Bajo esta óptica, la diputada consideró que con este mecanismo los profesores tendrían una jornada más ligera de trabajo, pues las asesorías se ofrecerían en su horario laboral al solucionar las dudas de los jóvenes en el momento. Asimismo, no se verían expuestos a grandes tumultos, lo que podrá maximizar la protección de los menores y del personal.

Sin embargo, esta estrategia podría agudizar la diferencia de acceso a la educación entre las y los niños de México, pues de acuerdo con el reporte Digital 2021 MEXICO, de las empresas We are Social y Hootsuite, explica que la penetración del internet en México se mantiene en un 71%, esto quiere decir que el 29% de las niñas, niños y adolescentes que no cuenten con este servicio podrían tener un rezago educativo.

A pesar de ello, Teresa Castell insistió en que se debe considerar el máximo aprovechamiento de las tecnologías disponibles para garantizar que los alumnos que no puedan asistir no queden fuera de las dinámicas educativas, donde exista la posibilidad de reducir el impacto que la pandemia está generando en el sector escolar.

